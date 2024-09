Susana Giménez volvió a la tele: música, sketch, truco y saludo sorpresa en el debut

Luego de haber postergado una semana el estreno por la cadena nacional del presidente Javier Milei , finalmente la diva volvió con todo el glamour rodeada de bailarines y con sus históricas cortinas musicales . El público argentino estuvo expectante: a pesar de que a televisión no viene con buenos números de rating, la audiencia no defraudó y fue el programa más visto del domingo.

El sketch de Susana Spadafucile y la Yoli

En su retorno, Susana decidió comenzar con un entretenido sketch en el que actuaron diversas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la farándula. Ella interpretó a su alter ego, Susana Spadafucile, de la mano de la Yoli, protagonizada por Jorgelina Aruzzi. Las dos recorrieron las instalaciones de la AFA, donde participaron figuras como Claudio “Chiqui” Tapia, Guillermo Cóppola, los jugadores de la aelección argentina Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, también Marito el utilero y Daddy el masajista.

Además, estuvieron presentes los periodistas Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. Y los actores Sebastián Estevanez y Nico Vázquez. Y en esta ocasión la diva se animó a sumar a Caro Pardíaco, interpretada por Julian Kartún.

Susana y Chiqui Tapia.mp4

Además, dieron el presente otras personalidades del espectáculo y la farándula como Soledad Pastorutti, Peter Lanzani, Yayo Guridi, Damián Betular e Iván de Pineda.

El saludo más especial

Lionel Messi estuvo presente en el debut de Susana. No personalmente, lo hizo de manera virtual.

El crack rosarino apareció brevemente para decir: “Hola Su, no pude estar yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito y ahora que hacen esto no puedo estar presente".

Continuó: "Me alegro que los chicos hayan participado, que la hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso".

Cerró su participación con "un beso grande”.

Susana-Paredes-De Paul.jpg

Los campeones en el living de Susana

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes fueron los primeros entrevistados. En una charla agradable y divertida, la rubia indagó sobre la relación entre ellos, sus cábalas, y algunos secretos de la selección argentina.

Susana Giménez les preguntó acerca de la cábala que dicen tener juntos antes de cada partido y cómo funcionaba. "La verdad que yo voy a todos los partidos, los sigo a todos los mundiales… pero esa cábala de los caramelos no la tenía. ¿Cómo empezó eso?”, les consultó.

“Arrancó, creo que después de la Copa (América) 2019. La empezamos también con Paulo Dybala, y bueno, después en la Copa (América) 2021 no pudo estar. Nosotros la seguimos hasta el día de hoy”, comentó Leandro Paredes.

“¿Entonces, ustedes llegan hasta el medio de la cancha y se los comen ahí?”, les preguntó la conductora totalmente intrigada. “Sí, nosotros llegamos hasta ahí al centro de la cancha. Primero vamos al vestuario, depende si hace calor o frío, nos cambiamos la remera y demás, y nos comemos los caramelos solos, caminando por el estadio”, explicó Rodrigo De Paul

Embed - Amor, caramelos, Messi, Di María y más: De Paul y Paredes atajaron todas en el living de Susana

Además, De Paul contó que el plantel les consigue los caramelos antes de cada partido, para que no tengan que llevarlos desde sus casas. “Cada uno elige los caramelos que come, hacemos el recorrido hasta la mitad de la cancha. Entramos siempre con el mismo pie. Ahí charlamos alguna cosa en particular, ya sea de la cancha, de la gente y cómo está el clima. ¡Yo me como 14!”, reconoció orgulloso.

Además, Leandro Paredes reveló uno de los secretos de la selección, sobre el partido frente a Holanda en el Mundial de Qatar: "El pelotazo contra el banco de Holanda fue a propósito. Ahora que pasó mucho tiempo lo podemos decir". De Paul sumó: "Habían hablado mucho".

Otro de los momentos más destacados fue cuando Susana cometió el error de filtrar la noticia familiar de Paredes. “¿Vos estás casado, esperando un bebé?”, preguntó con espontaneidad. Entre risas, el jugador confirmó la noticia: “Sí, no lo había contado todavía”. Entonces, Susana se disculpó: “Ay, perdón, a mí me lo dijeron”.

Inesperado partido de truco

La diva desafió a los mediocampistas argentinos a un duelo de truco en parejas, por lo que introdujo al reconocido exmanager de Diego Armando Maradona, el mediático Guillermo Coppola, con quien compartió equipo. Enfrentados en una mesa redonda, Rodrigo y Leandro mostraron sus tácticas y manías en el truco, que sorprendieron al público y a la dupla Giménez-Coppola.

Durante la partida, la supuesta mejor pareja truquera de los campeones del mundo sacó a relucir maniobras de engaño y, después de casi media hora de juego, se impusieron por 15 a 11 ante el manager y la diva, quienes perdieron la apuesta y deberán realizar una donación al hospital de niños, tal y como habían acordado en la previa.

Con esta victoria, De Paul y Paredes defendieron el reconocimiento de “imbatibles” con las cartas de truco, el cual desde hace varios años repiten después de cada competencia con la selección, que los tuvo como campeones dentro de la cancha y fuera de ella.

Entrevista a María Becerra

María Becerra fue otra de las grandes estrellas del debut de Susana Giménez en televisión. La artista y la diva compartieron una charla íntima y la cantante cerró el primer programa con tres canciones.

“Me fui hace cuatro años de acá y cuando vuelvo sos la estrella. La nena de Argentina”, arrancó la entrevista Susana, y le consultó cómo nació el apodo. “Lo empezamos a decir nosotros cuando terminábamos las canciones y luego la gente lo adoptó”, explicó la cantante.

También hizo mención de los recitales que brindó en el Estadio Más Monumental en marzo: “Fui la primera argentina en hacer dos River”, celebró. Asimismo, Susana le recordó que fue la primera argentina en tocar en los Premios Gammys, otro momento importante de su carrera.

Embed - Entrevista completa y musical de María Becerra

En la entrevista, María Becerra se sinceró acerca del doloroso momento que está atravesando luego de perder un embarazo. “Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses, tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”, expresó sobre lo vivido.

“No quería ir a una clínica y que todos me vieran. Una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos”, comentó sobre la intervención, que fue hace tan solo 20 días.

“Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”, remarcó la artista sobre sus deseos de convertirte en madre.