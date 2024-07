Leandro Paredes reveló que estuvo cerca de jugar en River: por qué rechazó la oferta

Paredes, que es hincha confeso de Boca Juniors , debutó en la primera del xeneize a la corta edad de 16 años . No obstante, en un principio, su camino no se alineaba con el club de sus amores. Cuando tenía tan solo 5 años, lo convocaron de River Plate, y estuvo muy cerca de aceptar la oferta.

“Voy a contar algo que quizás no conté nunca”, comenzó Paredes en un mano a mano en Olga. “Yo tenía cinco años y me vino a buscar River para ir al club. Mis viejos ya habían arreglado casi todo para que yo fuera jugador de River”, continuó.

Paredes.jpg Desde la popular, Leandro Paredes vio la victoria de Boca Juniors junto a la 12 parado sobre el para avalanchas.

El pequeño jugador ya se había preparado para aceptar su destino, pero un familiar lo ayudó a cambiarlo: “Yo volví de una cena y me encerré en mi pieza; me puse a llorar y vino mi hermana mayor y me preguntó qué me pasaba”, añadió, y continuó: “Dije que nada, que nada, que nada. Y salió de la pieza y dijo ‘Mi hermano no va a jugar en River’. Se dio cuenta de que yo no quería saber nada”.

La historia tiene final feliz: seis meses después de este episodio, lo convocaron para jugar en Boca, club que lo vio nacer como futbolista profesional. “Mi hermana también era fanática de Boca, entonces lo hizo un poco por ella también y un poco porque me había visto mal”, recordó el mediocampista, sobre la posición que tomó su hermana cuando fue convocado desde River Plate.

Por otro lado, Paredes reveló que habló con Riquelme, el presidente de Boca Juniors, sobre su posible regreso: “Me dijo que él no me va a llamar, que yo voy a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado estamos tranquilos”, cerró.