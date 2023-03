Susana Giménez: "Sería genial sacarles tarjeta roja a los políticos"

La conductora en este caso trabaja como jurado y tiene que sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja a quienes considere. Durante una entrevista con Intrusos, reconoció ser muy “bocona”: “Se me escapan las cosas”. Por eso prefirió no hablar mucho de política, así no se gana enojos y críticas. De todas formas, reconoció que “es genial que un político esté hablando y sacarle la roja”.