"Survivor Expedición Robinson": quiénes son las tres rosarinas que participan del reality

Aixa Legarreta, 24 años - artista circense

Se trata de una de las rosarinas de la competencia. “Me gusta manejar mi cuerpo, desafiarlo, llevarlo a cosas que no son comunes. Creo que la distracción de la mente ayuda. Creo que lo interesante va a ser ver a las personas en falta de sus comodidades, eso puede sacar lo peor o generar un aprendizaje”, contó en su presentación.

Martina Musillo, 19 años - estudiante de periodismo deportivo

Es otra de las rosarinas del ciclo y la mujer más joven de la competencia. “Cuando me enojo, soy lo peor que les puede pasar. No me gusta la gente que va por atrás”, advirtió, a pesar de su buen carácter.

Maru Corona, 32 años - docente

La tercera rosarina del reality aseguró: “Mentalmente, estoy preparada para esto y eso me hace estar a la altura de cualquiera de mis compañeros. Cada mañana que me despierto digo qué estoy haciendo acá en el medio de la nada”.



Braian Zarate, 28 años - empleado gastronómico

“Mi sueño es poder sacar a mi hijo del barrio y tener mi casa propia. Te amo, Oliver”, contó emocionado el joven que tiene un niño de un año y medio. Además, juró que no le interesa la fama, sino simplemente darle una mejor vida a su familia.

Giselle Margonari, 42 años - croupier en casino

Se definió como una “chica de ciudad” a la que no le gustan nada los bichos. Habló de la importancia de trabajar en equipo para sobrevivir y consideró que todos los compañeros son “buena onda”. En el primer desafío, en el que debían hacer equilibrio sobre unos troncos, fue la primera en caer.

Iván Chirinian, 29 años - entrenador físico

Oriundo de la localidad de Azul, en Neuquén, reside en la ciudad de Buenos Aires. En su presentación, llamó la atención por manifestar su deseo de transitar el desafío desnudo, para conectar con la naturaleza. Se posicionó como uno de los líderes del grupo.

Agustín Monzón, 22 años - doble de riesgo

Oriundo de Santa Fe, es nieto de Carlos Monzón. El joven es hijo de Silvia, fruto de la relación del boxeador con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa. Ya estuvo en el living de Susana Giménez y debutó como actor en el elenco de “Monzón”, la serie biográfica sobre su abuelo que se estrenó en 2022.

Francisco Pardo, 35 años - CEO bancario

“No sé si voy a encontrar el amor en Survivor, pero acá todo es extremo y todo es difícil. No sabés lo que sentís, simplemente vivís el día a día. A mí me importa demostrarme a mí mismo que soy capaz de afrontar desafíos físicos y mentales y que tengo la capacidad estratégica de entender cómo ganar este juego. Yo quiero ganar”, aseguró, anticipando un perfil competitivo.

Fiorela Fraccaro, 32 años - personal trainer

Es vegana y aseguró que le preocupa cómo se va a alimentar en la isla. Al mismo tiempo, se afirmó como una de las candidatas a ganar la competencia.

Inés Lucero, 30 años - estudiante

“Hay mucho ego y mucha personalidad inflada”, aseguró la joven a las cámaras, después de tener las primeras interacciones con sus compañeros. Después, agregó

Martín Collante, 35 años - farmacéutico

“Es importante no perder el niño interior”, afirmó el empleado de una farmacia, oriundo del barrio de Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires. Se mostró torpe, juguetón y divertido en los momentos iniciales del reality.

Agustín Pérez Bardeci, 35 años - broker inmobiliario

Contó que ingresó al reality para descubrir y desarrollar nuevas habilidades. “Sé que las tengo, pero obviamente, al estar en la ciudad hay que despertarlas”, afirmó.



Juan Pablo “Goldi”, 35 años - colectivero

Es cordobés y contó que no le interesa ser líder, sino construir un buen equipo. Sin embargo, se mostró determinado y con capacidades en los desafíos físicos.

Janet Duarte, 28 años - actriz

“Siempre tengo comida porque me entretiene cazar”, aseguró y anticipó que cuando se aburre suele pelear y generar conflictos. Fue la última en lanzarse al mar para llegar a la isla, porque vivió una inundación de chica y le tiene resquemor al agua.

Mauro Guarnieri, 43 años - empleado administrativo

“Yo como muchísimo en mi casa. Me encanta comer y hoy, en este momento, tengo mucha hambre”, contó mientras abría un coco.

Malvina Ramírez, 51 años - directora de escuela rural

“Nunca había tenido esta situación de no tener que comer. Pasar hambre por una dieta no es lo mismo que pasar hambre por necesidad”, aseguró Malvina, la mayor de las participantes mujeres. “Si nos organizamos, estamos tranquilos y nos concentramos, somos imbatibles”, confió.



Gabriel Velázquez, 25 años - paratleta

Conocido como Torito, practica lanzamiento de disco. “Siempre me esfuerzo en todos los sentidos para dar lo mejor de mí. La verdad tengo un hambre, unas ganas de comer un guiso o un arroz con pollo. Yo soy de comer mucho y bien”, aseguró durante su presentación.

Malena Kerschen, 27 años - diseñadora de indumentaria

Fue otra de las participantes que se mostró preocupada por el acceso a la comida, y también aseguró estar estresada por el estado de su pelo.

Samanta Herdt, 27 años - modelo

“Me veo bien para los desafíos, creo que tengo mucho para dar y liderazgo también”, contó. En imágenes de la presentación, se la vio divertida, enseñándole a hacer twerk a sus compañeras. La entrerriana, que contó que sobrevivió a un accidente automovilístico, se impuso en el primer desafío y logró la inmunidad de cara a la primera eliminación.

Baltasar López Barraza, 18 años - emprendedor

Oriundo de Pilar, es el más joven de la competencia. Afirmó que uno de sus mayores problemas será consensuar las decisiones, porque generalmente le gusta hacer las cosas “a su manera”.

Julieta Clemente, 24 años - estudiante de derecho

“Nunca se espera mucho de mí, pero sorprendo para bien”, comentó en su presentación.

Juan Pablo Busilachi, 32 años - abogado y comerciante

También compartió la preocupación por el alimento, dado que lo caracteriza “comer mucho”. “En eso voy a tener que ganarle la batalla a la cabeza”, afirmó. En el primer desafío, llegó a la final junto a Samanta, quedando muy cerca de conseguir la inmunidad.

Eugenia Propedo, 32 años - ingeniera química

“Me gustaría vivir de manera más relajada, así que renuncio a todo para meterme de lleno en esta experiencia”, contó la joven, que aseguró ser muy competitiva y estar determinada a ganar el certamen.

Tomás Piñero, 28 años - piloto privado

Oriundo de la ciudad de 9 de julio, en Corrientes.. “Soy bastante tranquilo hasta que me salta la térmica. A los otros participantes les diría que se van a encontrar con una persona competitiva. Me banco que llueva, dormir en el piso, pasar frío y calor”, contó.

Martín Lobo, 53 años - ex bombero rescatista

Es el participante de mayor edad de la competencia. En los primeros desafíos, mostró buena aptitud física y capacidad para la supervivencia.