Superman llega a Argentina en su nuevo cómic: la referencia oculta a Dillom

“Superman: The World” incluirá una historia escrita por autores argentinos. En esta versión se puede ver desde el Obelisco hasta un homenaje a un reconocido artista local.

El anuncio lo dio el periodista Matías Lértora a través de sus redes sociales. Se trata de la nueva antología global “Superman: The World” que reúne autores de todo el planeta para reinterpretar al hombre de acuerdo desde sus propias culturas. En esta ocasión tan especial, Argentina dio el presente con “The Last Seed of Criton” una historia escrita por Mauro Mantella e ilustrada por Agustín Alessio, en la que Superman visita nada más y nada menos que la ciudad de Buenos Aires.