Silvina Gandini lanza su libro para escuchar música con un código QR

La artista, dispuesta una vez más a alejarse de las etiquetas, decidió sorprender con la presentación de este trabajo: “La ruptura de lo estatuido forma parte de mi esencia, pero fundamentalmente esto surgió también como búsqueda de soluciones, ante la dificultad que hoy tenemos los músicos de poder llevar a algún formato real nuestra música”.

En ese sentido, apuntó: “El CD como el vinilo hoy no están al libre acceso de todos. Todo está en las redes. ¿Y cómo podemos vender nuestra obra hoy? Me pareció un hecho poético hacer un libro disco, de interacción, y por qué no lúdico con el público como otra manera de llegada. No conozco ningún material similar como el planteado, me atrevo a decir que es el primero en el formato conceptual”.

"Tierra Relevé", una experiencia artística y tecnológica.

Y agregó sobre el concierto de presentación: “Mi intención es que el público pueda penetrar a la experimentación de sucesivas capas de tiempo y espacio, en una invitación a la anacronía que provoca un proceso biográfico. Entre músicas, pinturas, escena de video arte, danza y escenografía”.

En su historial Gandini ya cuenta con siete discos, como lo son “Centón de vida” (1999), “Sobre el Camino” (2003), “El Retorno” (2007), “La Tempestad” (2016; música original de obra de teatro homónima), “Recursos Humanos” (2020), “Agua” (2021) y “Tierra Relevé” (2023). Además es autora de los sencillos “Amar” (2022, tema central de la película “Surfeando el cielo”, de Mariana Wenger, y “Nada es para siempre” (2021, arreglo eléctrico del tema de Fito Páez.

Por otro lado, Gandini puso en Tierra Relevé su genio artístico y sus sentimientos al servicio de la música, en especial homenaje a sus padres y a uno de sus grandes ídolos musicales: Gustavo Cerati. Sobre la referencia a sus padres, sostuvo: “Me toca narrar mi propia historia, cómo me abarca el arte todo. No es una necesidad del ego, sino más bien una necesidad de vida, que en pandemia logró ubicarse y rescatarme en una explosión de vida-amor. En el marco de ella perdí a mis padres; primero mi madre, Doña Adelina, y luego mi padre, Don Gandini, porque no sabía qué hacer con su vida sin ella. Dos personajes amorosos, pintorescos, de los cuales cada vez más reconozco, en mí, sus esencias”. Y continuó: “Los dolores nos enseñan lo verdadero y nos llevan a la conexión con el ser más profundo. A mí me permitió concatenar las producciones que en su momento salieron libremente al mundo, en un desarrollo genuino. A manera de homenaje al amor que se tenían, que nos teníamos, dedico esta obra con un gracias infinito”, afirmó.

Acerca de la relación entre arte y tecnología, Gandini aseveró: “La tecnología desde mis comienzos invadió mi trabajo, no solo desde la investigación y búsqueda, sino también desde las herramientas que ofrecía para el encantamiento de determinados lugares estéticos. Pero siempre estuvo utilizada en el aspecto interdisciplinar de que investigo desde un lugar dónde el público no lo perciba, sino más bien todo lo contrario, que sirva para que pueda entrar todo el tiempo a la poética de la obra y no viceversa, o sea que quede en primer plano como foco de lo tecnológico”.

El trabajo cuenta con textos de Gandini, el prólogo de Liliana Vitale y fue editado por Laborde Libros

En ese sentido, Gandini aseguró que ni la tecnología o la inteligencia artificial podrán reemplazar la creación humana: “Esto es algo que la inteligencia artificial jamás lograría a mi entender, porque no podría ponerse en el sentir humano para transmitir desde las máquinas el sentimiento que busca el artista. En esta puesta de «Tierra Relevé» eso está tan cuidado que el público verá en el escenario los instrumentos acústicos, como el piano, trombón, chelo, además de una bailarina y escenografía. Toda la tecnología estará por detrás y fuera del escenario, con más de cuatro computadoras y síntesis manejados por los especialistas que vienen trabajando conmigo desde hace más de un año para esta puesta. Inclusive las máquinas que voy a manejar en vivo están camufladas con el piano para que no interceden en lo visual de la puesta”, completó.