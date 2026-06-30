Sigue la crisis en Blender: el mensaje de Fiorella Sargenti tras no salir al aire su programa

Cuatro días después de denunciar despidos en vivo, la periodista publicó un mensaje para los seguidores de "Último Aviso", que no volvió a emitirse. Tampoco salió el programa de Tomás Rebord. Escala la tensión en redes sociales

La periodista Fiorella Sargenti comunicó los despidos en Blender al aire la semana pasada

Cuatro días después de denunciar al aire el despido de parte del equipo de Blender , Fiorella Sargenti publicó un mensaje que alimentó las versiones sobre el futuro de "Último Aviso". El ciclo no salió al aire este lunes, al igual que había ocurrido el domingo con "Domingbord", el ciclo de fin de semana de Tomás Rebord, y la periodista compartió una despedida dirigida a la audiencia.

"Hoy no salió al aire Último Aviso (como tampoco el Domingbord ayer). Esto tiene que ver con lo que pasó el jueves", escribió en sus redes sociales.

El mensaje llegó luego de varios días de incertidumbre tras el conflicto laboral que estalló en el canal de streaming, cuando Sargenti interrumpió la transmisión en vivo para denunciar el despido de trabajadores que habían realizado un reclamo salarial.

"Fuimos muy felices en ese estudio. Les agradecemos infinitamente cada comentario, like, audio, etc. Por ahora nos tocará extrañarlos", expresó la conductora.

Además, invitó a los seguidores del programa a acompañar a los integrantes del equipo en sus proyectos personales mientras esperan una resolución del conflicto.

"Nos pueden seguir a cada uno en nuestros diferentes proyectos si quieren, pero estamos seguros de que pronto nos vamos a volver a reír juntos de alguna cotorra IA. Gracias de nuevo, los queremos", concluyó.

Hoy no salió al aire Último Aviso (como tampoco el Dominbord ayer). Esto tiene que ver con lo que pasó el jueves.

Fuimos muy felices en ese estudio. Les agradecemos infinitamente cada comentario, like, audio, etc. Por ahora nos tocará extrañarlos. Nos pueden seguir a cada uno en… — Fiorella Sargenti (@FioSargenti) June 30, 2026

Un conflicto que paralizó Blender

La crisis en Blender se hizo pública el jueves por la noche, cuando Fiorella Sargenti frenó en vivo la emisión de "Último Aviso" para denunciar que la empresa había despedido a trabajadores tras un reclamo vinculado con salarios y aumentos.

"Estarán todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Echaron a muchos de nuestros compañeros", dijo entonces antes de anunciar que no continuarían con la transmisión.

>> Leer más: Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Desde ese momento, parte de la programación habitual del canal dejó de emitirse. Recién este lunes volvió uno de los programas, comandado por Mauro Szeta, mientras continúan las repercusiones por el conflicto interno.

En paralelo, el conductor Tomás Rebord, cuyo equipo también fue desvinculado, mantiene una tensa discusión por redes sociales con los empresarios dueños del canal y los directivos.

Tomás Rebord aseguró que no pudo salir al aire

Además, este lunes por la noche Rebord, conductor de "Hay Algo Ahí", aseguró que el canal lo notificó judicialmente para presentarse a realizar su programa.

Según explicó, concurrió a las instalaciones acompañado por una escribana para constatar las condiciones en las que debía realizar la transmisión. "Fuimos ayer, con una escribana, y constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire", sostuvo.

El periodista vinculó esa situación con los despidos denunciados días atrás. "Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro. Básicamente no podés hacer el programa", escribió.

Rebord también aclaró que se encontraba de vacaciones, un período que, según afirmó, había sido acordado con la empresa desde marzo. No obstante, aseguró que estaba dispuesto a salir al aire ese mismo lunes de manera remota, tal como habían convenido para situaciones especiales.

"Espero que me contacte el personal técnico y productores asignados a tal fin", escribió con ironía, antes de agregar: "Ojalá para entonces puedan resolver los problemas de sonido que está teniendo Mauro Szeta".

El conductor incluso adelantó cuál sería el tema de su programa en caso de concretarse la emisión, en alusión a los intereses políticos y económicos que tendría el dueño de Blender y Carajo en su provincia: "Voy a hacer un especial sobre Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento. ¡Les va a encantar!".