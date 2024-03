Shakira pasó por el programa de Jimmy Fallon y explicó por qué "las mujeres ya no lloran"

Este lunes, Shakira pasó por "The Tonight Show", exitoso ciclo televisivo conducido por Jimmy Fallon, para presentar su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran" y deleitar al público con "Puntería", canción que forma parte del último lanzamiento. Allí presente, la colombiana aprovechó para cargar contra Gerard Piqué, su ex marido, a quien le dedicó numerosas canciones de "despecho".

En tan sólo 24 horas desde su lanzamiento, "Las mujeres ya no lloran" ha logrado posicionarse como uno de los discos más escuchados del año. En ese sentido, Shakira le contó a Jimmy Fallon cuáles fueron sus fuentes de inspiración para su nueva música, habló sobre el rol que la sociedad le da a las mujeres, y se refirió a lo vivido junto a su ex pareja.

La colombiana y el catalán transitaron uno de los divorcios más mediáticos, con terceros en discordia de por medio. La cantante afirmó que, en el pasado , le era muy difícil componer música nueva porque "no tenía tiempo" porque "tenía marido" y la "arrastraba". No obstante, señaló que ahora se siente "libre".

En conversación con Fallon, Shakira reveló que eligió el nombre de su disco porque "ahora le toca a los hombres llorar". Amplió: "Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres".

"Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar", agregó la autora de "Dónde están los ladrones".

En el mismo tono, la reconocida artista profundizó sobre sus años junto al ex jugador del Barcelona, y sobre las dificultades que tuvo que sobrellevar en su carrera. "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido".

"Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", continuó Shakira, afilada.

Luego de siete años de no lanzar discos, "Las mujeres ya no lloran" es el regreso de la leyenda colombiana a las pistas. La autora de "Monotonía" reveló que este álbum fue su catarsis: "Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis".