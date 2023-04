Shakira se fue de Barcelona en medio de una "guerra latinoamericana" con Piqué

Mientras tanto, Gerard Piqué dio una entrevista a la prensa española en la cual se refirió de forma polémica al pueblo latinoamericano, mientras hablaba de cómo lidiar con los comentarios negativos en redes sociales: "Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", declaró el ex futbolista al diario Marca.