Shakira cumple años: los mojitos con Gerard Piqué y el productor que no reconoció su talento

Desde su infancia comenzó a mostrar señales del talento artístico que llevaba marcado dentro suyo. Sus primeras obras fueron escritas, ya que quedó fascinada al ver a su padre escribir historias en una máquina, la que pidió como regalo de Navidad. Con su deseo cumplido, redactó poesías que finalmente se convirtieron en canciones.

Shakira joven.jpg

Cuando tenía cuatro años, conoció por primera vez uno de sus mayores dotes, el baile. Junto a su padre visitó un restaurante local de Oriente Medio, donde escuchó el derbake, un tambor tradicional usado en la música árabe que es acompañado por la típica danza del vientre. Con una conexión inmediata, la pequeña Shakira comenzó a bailar y encontró una nueva pasión.

Mientras asistía a una escuela católica en Colombia, le gustaba cantar para sus compañeros y profesores, pero en un primer momento no fue aceptada en el coro escolar porque su vibrato era demasiado fuerte. Allí, fue conocida como “la chica del baile del vientre” y aprovechaba cada oportunidad para mostrar su danza.

El agente que dejó pasar a Shakira

Cuando Shakira aún era una desconocida, en 1991, junto a su tío buscaron un representante en España, por lo que llegaron con un casete hasta un agente de espectáculos de Barcelona que vivía en el mismo edificio, pero este no se mostró interesado en la artista.

Jaume Estruch, hoy director de Barcelona Animació, no tenía idea lo que vendría años después. “Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente, le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete”, confesó Estruch durante una entrevista con EFE.

Aquel casete tenía nueve canciones que correspondían al álbum "Magia", el cual la cantante lanzó con tan solo 14 años.

Un ícono de la música latina que se animó a cantar en inglés

Luego de "Magia" vendrían más álbumes, llenos de hits, con los que llegaría Shakira al tope del mundo de la música en América latina.

"¿Dónde están los ladrones?" fue el álbum con el que la colombiana deslumbró en los listados internacionales en el año 1998. Fue su cuarto álbum estudio, cuando tenía apenas 21 años. Es el disco más vendido de toda la carrera. "Ciega, sordomuda" fue el hit que sonaba con insistencia en radios y discotecas. Era su época rockera, en la que se la veía con pelo oscuro.

De aquella época es muy recordado el MTV Unplugged, espacio en el que cantó todos los hits de esa placa.

Shakira - MTV Unplugged (Full Album)

Tras seguir sumando éxitos, en 2001 se animaría a dar el salto al inglés, para cantar en ese idioma, algo que muchos artistas latinos rechazan.

"Laundry Service" fue el primer álbum en inglés que hice. En ese momento fue un gran desafío para mí y una gran oportunidad”, recordó me alguna entrevista la cantante. Ella que venía de cantar varios éxitos en español solamente. Pero este primer trabajo en inglés le permitió ser escuchada -y adorada- en lugares como Japón, Dinamarca, Australia y Canadá.

En esta etapa de su carrera, Shakira se deja ver rubia y ya instalada en el pop.

Shakira - Laundry Service (Full Album)

A medida que avanza su carrera, la colombiana afianza su lugar entre las estrellas de la música y suma amigos sobre el esecenario, con quienes comparte colaboraciones muy exitosas, como "La tortura" con Alejandro Sanz, "Chantaje" con Maluma y "La bicicleta", con Carlos Vives.

Shakira y sus caderas en los mundiales

A lo largo de su exitosa trayectoria, colombiana ha tenido una estrecha relación con la Copa del Mundo de la FIFA, de la cual se convirtió en una embajadora aclamada por el público y en una constante en los espectáculos de apertura o final. La aceptación del mundo futbolero fue tal que muchos fanáticos la pedían como una fija para las canciones de cada edición.

Su primera participación en mundiales fue en el 2006, cuando participó de la ceremonia previa a la final entre Italia y Francia en Berlín, Alemania, con la canción “Hips Don’t Lie - Bamboo”, una versión especial del hit que interpretó junto a Wyclef Jean para aquella edición.

Shakira Live Hips Dont Lie Bamboo FIFA World 2006 Closing Ceremony

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, se consagró en el mundo del fútbol con el tema “Waka Waka”, que fue la canción oficial y con el tiempo se convirtió en un himno para muchos nostálgicos.

Allí, participó de un concierto previo al inicio de la competencia y fue la figura principal de la ceremonia antes de la final entre España y Países Bajos en Johannesburgo.

Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Luego, para llegar a su tercera participación consecutiva, interpretó “La La La” junto a Carlinhos Brown para el Mundial 2014, la cual fue parte de la banda sonora de aquella edición y ambos tocaron en la ceremonia de la final entre Argentina y Alemania en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Shakira - La La La Clausura Mundial Brasil 2014

Shakira casi llegó al altar con Antonio de la Rúa

Shakira tuvo su primera relación larga con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, entre el 2000 y el 2010. Según los relatos de la artista, fue amor a primera vista. Ella tenía entonces 23 años y él 27.

Debido a las visitas con su pareja, la cantante era una habitual en Argentina por esos días. Juntos formaron una pareja sólida que incluso llegó a planear casamiento, pero no llegó a concretarse.

La pareja se conoció en una cena en Buenos Aires, durante la promoción de su disco “¿Dónde están los ladrones?”, en el 2000. Unos años más tarde, en 2005, publicó el tema “Día de enero”, una dedicatoria romántica de la cantante para el argentino que pasó a ser uno de sus mayores éxitos.

Shakira - Dia de Enero (Official HD Video)

A pesar de que la pareja pasó un período extenso de relación en el que se acompañaron mutuamente, tras una década juntos finalizaron la pareja en buenos términos. Después de que de la Rúa continúe siendo su manager por poco más de un año, ambos se denunciaron e iniciaron un juicio, que recién en los últimos años pareciera haber sanado.

Shakira y Piqué: amor, infidelidad y hits que rompieron récords

Tras terminarse el amor con De la Rúa, Shakira se enamoró de Gerard Piqué. Durante años, la historia de cómo se conocieron fue un secreto, pero luego en entrevistas ambos fueron develando detalles.

Oficialmente, durante mucho tiempo se creyó que ambos se conocieron en 2010, durante la grabación del videoclip de la canción "Waka Waka", himno con el que la colombiana dio ritmo al mundial de fútbol de Sudáfrica. La selección española fue la campeona de ese Mundial , en donde jugaba el defensa del F.C.Barcelona.

Pero luego se supo que, en realidad, había sido un poco antes. La cantante y el futbolista español se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira estaba en un bar donde también estaban Piqué y Fábregas, con quien compartió unos tragos. Luego cuenta esta escena, aseguran los expertos, en la canción "Me enamoré", donde habla de "los mojitos". Estaban los dos a punto de irse a Sudáfrica (donde se celebraba el Mundial de Fútbol). Y él le pidió su número de teléfono. La primera que llegó fue Shakira.

"Le pregunté: “oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería ‘hace mucho frío, tráete un abrigo’ pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal”, dijo Piqué en una entrevista en 2016.

Luego Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“. Cuentan que el futbolista español se acercó a la cantante para decirle: “Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica “. Así, aseguran, habría nacido el amor.

Shakira - Me Enamoré (Official Video)

Shakira y Piqué se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y famosas del mundo del espectáculo y el deporte. Desde que la pareja confirmó su noviazgo, los paparazzis estuvieron todo el tiempo detrás de ellos para obtener más detalles de su romance.

Sin embargo, el 4 de junio de 2022, tras once años de relación y dos hijos, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación definitiva: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, expresó el comunicado, pero la reacción del mundo les dio de todo menos privacidad.

"Las mujeres no lloran, las mujeres facturan"

Unos meses más tarde se confirmó la infidelidad del futbolista y toda la situación se convirtió en tema de debate. Al confirmar su relación con una joven de 23 años, Clara Chía, Piqué fue pasó a ganar defensores mientras Shakira resonaba en los medios con sus canciones cada vez más directas.

La canción más destacada con evidentes referencias a su separación fue la Music Sessions #53 con Bizarrap, la cual se convirtió en un éxito absoluto que batió todos los récords. Este tema recibió nominaciones a varios premios y obtuvo varios galardones, pero entre ellos destacaron cuatro récords Guinness. Los mismos fueron: en sus primeras 24 horas, el tema superó los 63 millones de reproducciones y fue escuchada 14.393.342 veces, pero además, durante su primera semana, logró 100 millones de visualizaciones y fue escuchada nada menos que 80,646,962 veces.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Por estos días, ya se cumple un año de la colaboración con Bizarrap. Tras negociar con Piqué la custodia de sus dos hijos en común, comenzó en abril de 2023 una nueva vida en Miami después de casi una década residiendo en Barcelona. Más allá del duelo por la separación, los últimos meses fueron intensos, ya que tuvo que hacer frente a un juicio en España por supuesto fraude fisco.

Sin embargo, como el Ave Fénix, la colombiana empezó 2024 con un mensaje positivo y motivador para sus fans.

"Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y ¡luchar por lo que queremos!" escribió Shakira.