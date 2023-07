Shakira dio que hablar con un particular look en el Fashion Week de París

La cantante usó el llamativo look para asistir al desfile de la marca Viktor & Rolf, donde se sentó en primera fila con su colega Camila Cabello. La prenda del “NO” es una pieza de diseño pertenece a la colección primavera/verano 2018 de esta casa de modas y ya la había usado Jennifer López en el videoclip de su canción "Te Boté 2". Además, en 2008 la firma de moda lanzó un diseño muy parecido en la colección titulada "Say No To Fashion".