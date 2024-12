Selena Gómez anunció su compromiso con Benny Blanco: "La eternidad comienza ahora"

La artista y Blanco llevan saliendo más de un año y comenzaron su relación poco después de haber colaborado musicalmente en la canción “I Can’t Get Enough” en 2019 junto a Tainy y J Balvin. Finalmente, en diciembre de 2023, Selena blanqueó el vínculo a través de la misma red social. Desde aquel momento Benny y Gómez se volvieron inseparables y comenzaron a mostrarse juntos en galas, celebraciones y red carpets.

¿Quién es el futuro esposo de Selena Gómez?

Aunque Benny Blanco no es un nombre reconocido popularmente, su influencia en la industria musical es contundente. A diferencia de muchos artistas que buscan estar bajo los reflectores, Benny, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, construyó su carrera trabajando en el detrás de escena como productor y compositor. Blanco colaboró con una amplia gama de artistas de renombre, incluyendo a Ed Sheeran, Katy Perry, The Weeknd, Britney Spears, Rihanna e incluso Justin Bieber, ex pareja de Selena Gómez.

benny y justin.jpeg Benny Blanco, futuro esposo de Selena Gómez, junto a Justin Bieber, ex novio de la cantante

Además de su carrera como productor, Benny dio el salto a la música como artista en 2018 con el lanzamiento de su sencillo debut “Eastside”, junto a Halsey y Khalid. A su vez, en abril de 2024, publicó un libro de cocina titulado "Open Wide: A Cookbook for Friends", demostrando su versatilidad más allá de la música.

El anuncio del compromiso de Selena Gómez

A través de un emotivo carrusel de fotos en Instagram, Selena compartió la noticia de su compromiso con Benny Blanco. En la primera imagen, la cantante mostró en primer plano su deslumbrante anillo de compromiso. En la última foto, se la ve abrazada y sonriendo junto a su pareja. En la descripción del posteo, Gómez escribió “Forever begins now”, que en español quiere decir "La eternidad comienza ahora”.

A sólo una hora de su publicación, el posteo alcanzó casi 4 millones de "me gusta" y se llenó de comentarios de celebridades y amigos.

Los comentarios de amor de sus amigos

El posteo de Selena Gómez sobre su compromiso recibió una avalancha de felicitaciones, tanto de amigos cercanos como de seguidores. Uno de los comentarios más destacados fue el de su prometido, Benny Blanco, quien con humor y emoción, escribió: “¡Espera, esa es mi esposa!”. La cantante también recibió mensajes llenos de cariño de figuras como Jennifer Aniston, quien escribió: "Querida, ¡felicidades, dulce mamá!"

Sin embargo, el comentario que más "me gusta" recibió fue el que dejó Taylor Swift, amiga muy cercana de Selena . "Sí, seré la chica de las flores", afirma.