"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

En el último año el grupo Madre Teresa Lourdes sacó a 14 muchachos de la situación de calle, consiguieron trabajo y viven en pensión. Con su poderosa consigna "La calle no me define" , encontraron en el arte su promoción social y humana.

Expusieron sus trabajos en los Museos Castagnino y Macro, en la feria BADA de Capital Federal, en los Centros de Distrito, en Casa de Santa Fe y este 17 de mayo llevaron su creación a uno de los homenajes al pintor y escultor Gyula Kosice, en el Complejo Astronómico Municipal, en el marco del Día Internacional de los Museos.

Cuando en 2023 el grupo de personas en situación de calle Madre Teresa Lourdes, que nació en pandemia en la parroquia de Mendoza y Santiago, visitó el Museo Castagnino, no imaginó que el arte les iba a cambiar la vida. De esa articulación tan potente como inesperada nació el proyecto La Calle no me define, coordinado por José Castagnino (Fundación Museo Castagnino) y Mariana Mena (alma mater junto a Daniela Famea del grupo Lourdes). Maravillados con lo que veían los muchachos respondieron a la invitación de hacer talleres referenciados en las muestras en exposición. Más aún, sintieron necesidad de conocer, preguntar y porqué no, experimentar. “El arte nos saca del foco de estar pensando qué hacer en el día”, aseguran.

El arte abstracto fue la primera ocasión en la que afloró la subjetividad en doce láminas que el Museo imprimió en street arte (muralismo), con mensajes a la sociedad, en frases cortas y que ellos mismos pusieron en distintos lugares de la ciudad. El pacto con el arte quedaba sellado y no se detendría. Pero a las láminas las esperaba otro destino, “las colocamos sobre doce puertas que se colocaron en distintos sitios, evocando, por ejemplo, a las puertas que se cierra y te dejan en situación de calle”, explica José.

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Integrante de la Fundación que lleva su apellido, José destaca la potencialidad del arte para abordar temas complejos, algo que aplica al grupo en situación de calle que encontró en el arte una vertiente emocional que le permite expresarse, conjurando el aislamiento y la soledad. “Ellos desarrollan una idea, que pasa por distintos procesos y se plasma en cosas concretas”, explica. Y dice que es fácil de imaginar el orgullo que ellos sienten cuando pasan por la vereda de Ovidio Lagos al 800 y ven sus creaciones en la vidriera de Arte en Tránsito. “Sienten que salieron del infierno mediante un proceso que luego pueden extrapolar a lo laboral, a las relaciones humanas, al mundo interior”; define José.

Juanito de la calle

“Fuimos a ver la muestra de Berni, conocimos mucho sobre él, como Juanito Laguna (niño pobre de latinoamérica), y sentimos que nos representaba a nosotros, se nos ocurrió hacer estos hombrecitos acostados durmiendo, los pintamos y los recubrimos con acrílico”, dice Hernán, que lleva tres años en el grupo, señalando el box Arte en Tránsito en Ovidio Lagos, donde también exponen las fotografías de las máscaras que hicieron en cerámica.

“Soy uno de los más nuevos, compartiendo con los chicos, haciendo las obras, acá se aprenden muchas cosas, hay mucho compañerismo”, cuenta Iván. Fabián lleva seis meses y dice que “no conocía el grupo y me conmovió, no imaginaba que gente así como yo, de la calle, podía hacer algo tan lindo”. Edgardo se presenta como uno de los nuevos, y dice que encontró “contención, amor, que no se suele encontrar por las diferencias sociales, pero las cosas se pueden lograr en unidad”.

“Ahora estamos trabajando con Kosice, vimos documentales, proponía la ciudad del futuro utópico, va justo para nosotros, una ciudad sin discriminación, con las mismas oportunidades, no estar solos, poder compartir la vida con alguien más allá del hambre y del frío, que todos puedan estudiar, tener oportunidad de trabajar, y que nadie quede en la calle, que la sociedad tenga más inclusión”, enumeran. “El gran enemigo es el vacío de sentido, de tiempo y esperanza, una ciudad utópica debería evitarlos”, agrega José y dice que en el Acopio Municipal, Montevideo 2880, de 8 a 14, donde funcionamos, todos los días se charlan estas cosas”.

El Grupo

“Si nos quieren ir conociendo estamos en Instagram, allí pueden ver las obras que vamos haciendo, somos 25, siempre se renueva, queremos decir a quienes nos discriminan que también podemos hacer arte, estudiar”, dicen. Y cuentan que en Lourdes tienen “contención, un lugar donde reunirnos, desayunamos, tenemos talleres, estudiamos y la unión del grupo”, enfatizan. Entre los talleres está el de Inteligencia Artificial, con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

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“Nos parece muy potente el hecho de que personas en situación en calle que no tienen un mail, pasen a utilizar herramientas de IA”; explica Mena. Y define al grupo como una familia grande, con médicos, psicólogos, psiquiatras, asistencia legal, y Alicia y Nilsa como cocineras. “Articulamos con la municipalidad, la provincia, todos los museos de la ciudad, con universidades que envían pasantías y con particulares porque cuando es algo concreto, el privado de Rosario acompaña, el año pasado Flecha Bus nos llevó gratis a los 25, a la feria BADA”.

Arte en Tránsito

“Hace dos años que venimos trabajando con <>, ellos se acercaron porque sabían que hay una fuerte impronta con nuestro proyecto de Arte en Tránsito, para los artistas de Rosario”, explicó Julia Chirife, portavoz de Pascual Construcciones. “Hasta tanto no se construyen los edificios, pueden utilizar los cercos de los terrenos y el box vidriera, para exhibir sus obras”.