Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: "A mí nadie me agredió"

El periodista deportivo habló después de la polémica con Ignacio Malcorra en la puerta de Radio La Red y negó agresiones físicas

El periodista no entró en detalles sobre su encuentro con el futbolista

Luego de varios días de especulaciones y versiones cruzadas en redes sociales, el periodista deportivo Gustavo López habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó con Ignacio Malcorra en la salida de Radio La Red.

"Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber", comenzó su descargo el conductor.

“Para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo . Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso”, afirmó López en su programa de Radio La Red.

El periodista evitó mencionar directamente al futbolista de Independiente, aunque sus declaraciones llegaron después de que trascendiera el cruce con Malcorra tras el programa del viernes.

>> Leer más: Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Qué pasó entre Gustavo López e Ignacio Malcorra

El episodio ocurrió luego de las críticas que Gustavo López lanzó contra Ignacio Malcorra por su actuación en la derrota de Independiente frente a Rosario Central.

Durante su programa, el conductor cuestionó una jugada puntual del mediocampista y hasta deslizó sospechas sobre su actitud en el partido.

"Malcorra faltaba que festeje con Central. Lo vi después en los videos saludándose con los excompañeros. Yo no estoy en el cuerpo de Malcorra, pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano del segundo tiempo de Independiente…", expresó López al aire.

Según relataron testigos y compañeros de la radio, el futbolista esperó al periodista en la salida del estudio para pedirle explicaciones por sus declaraciones y por el impacto que tuvieron en su familia.

La situación se conoció en vivo durante el programa de Marcelo Palacios, quien observó la escena desde el estudio de La Red. "Me parece que a López lo están apretando. Está por subir al auto y veo unas cabezas. Veo que no sube y él es un gran subidor rápido a los autos", comentó Palacios al aire, sin saber inicialmente quién participaba del cruce.

Además, desde la emisora señalaron que personal de seguridad y compañeros de López intervinieron para evitar que la discusión escalara.

Tras las críticas que recibió en redes sociales, Ignacio Malcorra salió a defenderse y negó de manera contundente cualquier sospecha sobre su compromiso deportivo: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca".

El futbolista también explicó la jugada que generó polémica durante el segundo tiempo del partido, cuando quedó mano a mano y definió débil ante el arquero: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero".