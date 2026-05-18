La Capital | Ovación | Ignacio Malcorra

Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: "A mí nadie me agredió"

El periodista deportivo habló después de la polémica con Ignacio Malcorra en la puerta de Radio La Red y negó agresiones físicas

18 de mayo 2026 · 09:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El periodista no entró en detalles sobre su encuentro con el futbolista

El periodista no entró en detalles sobre su encuentro con el futbolista

Luego de varios días de especulaciones y versiones cruzadas en redes sociales, el periodista deportivo Gustavo López habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó con Ignacio Malcorra en la salida de Radio La Red.

"Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber", comenzó su descargo el conductor.

“Para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso”, afirmó López en su programa de Radio La Red.

El periodista evitó mencionar directamente al futbolista de Independiente, aunque sus declaraciones llegaron después de que trascendiera el cruce con Malcorra tras el programa del viernes.

>> Leer más: Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Qué pasó entre Gustavo López e Ignacio Malcorra

El episodio ocurrió luego de las críticas que Gustavo López lanzó contra Ignacio Malcorra por su actuación en la derrota de Independiente frente a Rosario Central.

Durante su programa, el conductor cuestionó una jugada puntual del mediocampista y hasta deslizó sospechas sobre su actitud en el partido.

"Malcorra faltaba que festeje con Central. Lo vi después en los videos saludándose con los excompañeros. Yo no estoy en el cuerpo de Malcorra, pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano del segundo tiempo de Independiente…", expresó López al aire.

Según relataron testigos y compañeros de la radio, el futbolista esperó al periodista en la salida del estudio para pedirle explicaciones por sus declaraciones y por el impacto que tuvieron en su familia.

La situación se conoció en vivo durante el programa de Marcelo Palacios, quien observó la escena desde el estudio de La Red. "Me parece que a López lo están apretando. Está por subir al auto y veo unas cabezas. Veo que no sube y él es un gran subidor rápido a los autos", comentó Palacios al aire, sin saber inicialmente quién participaba del cruce.

Además, desde la emisora señalaron que personal de seguridad y compañeros de López intervinieron para evitar que la discusión escalara.

Tras las críticas que recibió en redes sociales, Ignacio Malcorra salió a defenderse y negó de manera contundente cualquier sospecha sobre su compromiso deportivo: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca".

El futbolista también explicó la jugada que generó polémica durante el segundo tiempo del partido, cuando quedó mano a mano y definió débil ante el arquero: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero".

Noticias relacionadas
El carrilero por izquierda se sumó al plantel que conducía Julio Zamora en 2002. Sólo fue al banco en una ocasión, pero no ingresó. 

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Con Frank Kudelka el rojinegro terminó con un valioso invicto de seis partidos, producto de tres victorias y tres pardas.

Newell's y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Lola Conde y Julieta Aguilar, de Central y Newell’s directo a la selección argentina Sub-17. Hicieron un gran torneo Sudamericano en Asunción y lograron el pasaje a la Copa del Mundo en África.

Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newell's

Los futbolistas de Central mastican bronca tras el partido ante River, el de la eliminación.

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Lo último

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: A mí nadie me agredió

Gustavo López se refirió al fuerte cruce con Malcorra: "A mí nadie me agredió"

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El Sindicato de Conductores Navales apuntó a "la falta de formación de tripulantes y al ajuste que en materia de seguridad impulsa el gobierno nacional"
Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: Pudo ser una tragedia
Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Nuevo transporte: proponen sistema flexible, colectivos a GNC y biodiésel
La Ciudad

Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Por Silvia Carafa
La Ciudad

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución
POLICIALES

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol

Ovación
El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Por Luis Castro
Ovación

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newells, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

Newells y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Newell's y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newells

Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newell's

Policiales
Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia de Santa Fe
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia de Santa Fe

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

La Ciudad
Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: Pudo ser una tragedia
LA CIUDAD

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Nuevo transporte: proponen sistema flexible, colectivos a GNC y biodiésel

Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado
La Ciudad

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país
Economía

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta
Negocios

Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Por Claudio Berón
Policiales

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: floja venta en Rosario
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: "floja" venta en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario