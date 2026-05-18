Premios Martín Fierro 2026: todos los nominados y detalles de la fiesta de la radio y la TV Aptra dio a conocer a los candidatos en las categorías que reconocerán la labor en la pantalla chica. “La voz ausente”, “Masterchef Celebrity”, “La Voz Argentina” y “Otro día perdido”, entre los destacados 18 de mayo 2026 · 09:59hs

Este lunes se transmitirá una nueva entrega de los premios Martín Fierro

Se viene la 54° entrega de los premios Martín Fierro. La ceremonia tendrá lugar este lunes por la noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) reconocerá lo mejor de la televisión argentina del último año, en una noche que promete sorpresas.

La transmisión del evento estará a cargo de Telefe, que transmitirá en vivo por señal de aire. Desde las 17.30, Diego Poggi, Lucila Villar, Grego Rossello y Lean Saifir estarán a cargo de la cobertura exclusiva de la previa del evento. Mientras que Daniela Celis y Coty Romero estarán a cargo de recibir a los famosos ya actores en la alfombra roja a partir de las 19. La ceremonia comenzará a las 21 y estará conducida por Santiago del Moro.

La miniserie “La voz ausente”, protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi,, encabeza la lista con 9 nominaciones, seguida por los reality shows y programas de televisión: “Mastercehf Celebrity” , “La Voz Argentina” y “Otro día perdido”.

Cabe remarcar que los premios Martin Fierro 2026 contarán con la cobertura especial de BrindisTV, la plataforma de streaming de la ciudad de Rosario

>> Leer más: Cuti y Roberto Carabajal traen su histórica peña a Rosario de la mano de BrindisTv Todos los nominados del Martín Fierro de Ficción 2026 -Ficción AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve -Periodístico Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve -Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América -Deportivo ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve -Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve) -Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo -Noticiero nocturno América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece -Interés General Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

LAM. -Musical Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve -Magazine Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe -Cultural Educativo Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe >> Leer más: "La casa de papel" prepara su regreso: Netflix confirmó la vuelta de El Profesor -Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe -Big Show La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece -Reality Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe -Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve -Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece -Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América -Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Jurado MasterChef. -Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe) -Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe) -Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Darío Barassi. -Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) -Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe) -Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe) -Panelista Femenina Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe) -Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe) -Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece) Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece) -Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) -Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe) -Producción Integral La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

El Polaco sorprendió a Mario Pergolini

Otro Día Perdido

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe >> Leer más: Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana