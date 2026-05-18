Premios Martín Fierro 2026: todos los nominados y detalles de la fiesta de la radio y la TV

Se viene la 54° entrega de los premios Martín Fierro. La ceremonia tendrá lugar este lunes por la noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) reconocerá lo mejor de la televisión argentina del último año, en una noche que promete sorpresas.
La transmisión del evento estará a cargo de Telefe, que transmitirá en vivo por señal de aire. Desde las 17.30, Diego Poggi, Lucila Villar, Grego Rossello y Lean Saifir estarán a cargo de la cobertura exclusiva de la previa del evento. Mientras que Daniela Celis y Coty Romero estarán a cargo de recibir a los famosos ya actores en la alfombra roja a partir de las 19. La ceremonia comenzará a las 21 y estará conducida por Santiago del Moro.
La miniserie “La voz ausente”, protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi,, encabeza la lista con 9 nominaciones, seguida por los reality shows y programas de televisión: “Mastercehf Celebrity” , “La Voz Argentina” y “Otro día perdido”.
Cabe remarcar que los premios Martin Fierro 2026 contarán con la cobertura especial de BrindisTV, la plataforma de streaming de la ciudad de Rosario
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Todos los nominados del Martín Fierro de Ficción 2026
-Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
-Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
-Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – el Trece
- Polémica en el bar - América
-Deportivo
- ACTC – TV Pública
- Carburando – El Trece
- Knockout 9 – El Nueve
-Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mundial de Clubes (Telefe)
- Knockout 9 (El Nueve)
-Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nuevo
-Noticiero nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche – El Trece
-Interés General
- Almorzando con Juana – El Trece
- DDM – América
- Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
- Sálvese Quien Pueda – América
- LAM – América
- Lape Club Social – América
- LAM.
-Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
-Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
-Cultural Educativo
- Argentina de película – América
- Ser Humano – América
- Tierras - Telefe
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-Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
-Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
-Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
-Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
-Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
-Programa de Servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo - TV Pública
- Intelexis - Net TV
- Mascotas al rescate – América
-Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
- Jurado MasterChef.
-Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
-Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
-Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
- Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
- Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
- Darío Barassi.
-Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi – América Noticias (América)
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
-Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
- Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
- Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
-Cronista/Movilero
- Alejandro Guatii – Intrusos (América)
- Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
-Panelista Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
- Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
-Panelista Masculino
- Martín Candalaft – DDM (América)
- Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
-Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
- Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
-Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
-Director
- Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
-Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- El Polaco sorprendió a Mario Pergolini
- Otro Día Perdido
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Telefe Noticias – Telefe
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