Se celebran diez años de una trilogía literaria narrada por una gata escritora

“Me interesaba hacer una novela que condensara un pequeño manual de estilística pero con todos los vicios, con todas las cosas que uno generalmente aconseja que no hay que hacer. Entonces está llena de redundancias, de correcciones. Es un catálogo de los adjetivos prohibidos: maravilloso, fantástico, hermoso, divino, glorioso. Es un libro que a nivel recursos, elegí los que más saturación dan”, contó Agustín en diálogo con La Capital.

“Eso va un poco de la mano de la construcción de este personaje escritor gata, porque justamente es inimputable por eso. Entonces puede incluso a nivel tema escribir sobre cosas medio borde o incluso polémicas”, agregó el escritor, que además es psicólogo, jardinero, docente y músico. Un dato vinculado a este registro “polémico”, por ejemplo, es que Corazón estaba en celo en la época de la escritura de “El libro de cuentos”, por lo que hay elementos de esa expresión sexual filtrados en la novela.

Otra particularidad de “El libro de cuentos de Corazón”, que se podrá explorar en el evento del sábado, es que fue escrito a pincel. “La historia es muy graciosa: fui a una vidente y me dijo que yo era pintor, y que me veía pintando, pintando, pintando por horas. Que me dedicara a eso porque iba a hacer algo maravilloso con los pinceles. Yo le dije que habíamos empezado medio mal porque soy escritor y no sé pintar ni dibujar nada”, narró Agustín. Como la vidente insistió con la imagen, el autor acató su aparente destino y se puso a hacer lo que sabe: escribir, pero con pinceles.

Respecto a referencias o influencias literarias que atraviesen la trilogía, González aseguró que aparecieron sobre todo de manera inconsciente. “Beatriz Vignoli en su reseña menciona los libros de cuentos infantiles, a partir de esta cuestión de la serialidad, mezclado también con lo terrible, con lo grotesco, lo truculento y lo gracioso de los cuentos infantiles”, apuntó, y aclaró que la principal referencia para la escritura fue “el carácter de los gatos”: “Esto de que pueden ser muy crueles y muy bonitos y tiernitos de un segundo a otro. Y un poco ‘El libro de cuentos’ es eso”.



Agustín González El escritor Agustín González junto a su gata Corazón, la protagonista de la saga narrativa que celebra diez años de su primera publicación.



Según contó el autor, la saga de Corazón comenzó medio “inocentemente” y no esperaba que llegara a tener múltiples entregas. “Es una trilogía porque en una primera versión, ‘El libro de cuentos’ terminaba de una forma que mis amigas y primeras lectoras me sugirieron que cambie, y eso hizo que el final quedara abierto con un ‘continuará’. Entonces me divirtió continuarlo, con una precuela que es la ‘Novela histórica’ y la tercera, que es la continuación de la historia, cuando Corazón se hace famosa y hace su película”, explicó González.

“Cada una tuvo un tratamiento desde lo visual, o lo estético y lo estilístico, distinto y propio. En las otras dos novelas relajé más la cuestión de los recursos y fluyen un poco más. ‘El libro de cuentos’ tiene un grado de artificialidad y de saturación producto de querer extensivamente incorporar un montón de recursos muy potentes. Entre ellos el más importante es la ruptura o la interrupción, que es algo que la narración no puede hacer nunca y es lo que hace todo el tiempo el libro”, agregó el escritor.

La novedad es que “Corazón escribió un cuarto libro”, esta vez sí un libro de cuentos real, que se desmarca de la trilogía pero permanece en ese universo, y que posiblemente se publique el año que viene. “De algún modo retomo personajes o historias que quedaron a medio camino, o en segundo plano, en la trilogía general, y continúo sus aventuras en este libro de cuentos que se va a llamar ‘La gloria de los gatos’. Es el último libro de Corazón, porque está muy tranquila, disfrutando su vejez y no tan preocupada por la literatura ni por escribir. Creo que dio lo que tenía que dar y ella está muy satisfecha y muy contenta”, cerró Agustín.