Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

El programa ofrece financiación con un plazo de pago de hasta treinta años, con una tasa de interés fija de 6% para clientes de BNA. Los requisitos

Los créditos hipotecarios para monotributistas podrían acercar a muchos trabajadores independientes al sueño de la casa propia

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una línea de créditos hipotecarios para monotributistas que podría acercar a los trabajadores independientes al sueño de la casa propia . Lo interesante es que el programa de la entidad bancaria nacional permite financiar el hasta 75% de una propiedad -si se trata de una vivienda única y de ocupación permanente-, con un plazo de pago de hasta treinta años.

En cuanto al tope, actualmente ronda las 260.000 UVAs (cada unidad actualmente equivale $1.742,07, monto que se ajusta a la inflación). Entonces, un crédito hipotecario de BNA para un monotributista p odría financiar aproximadamente u$d 315.000, lo que equivale a más de 452 millones de pesos.

De acuerdo a la tasa de interés, hay un considerable beneficio para quienes ya son clientes de BNA: la tasa es del 6% TNA fija para los que ya son usuarios de la entidad, mientras que para los no clientes la tasa se duplica al 12% anual.

Para acceder a esta línea de créditos hipotecarios, Banco Nación exige que los monotributistas cuenten con un mínimo de dos años de inscripción en el régimen simplificado de Arca. Además, quienes deseen aplicar deben presentar los últimos seis pagos del monotributo y la constancia de inscripción.

Otro requisito excluyente es que el titular del crédito debe acreditar ingresos mensuales equivalentes o superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

En ese sentido, el Banco Nación permite sumar ingresos con un co-titular (cónyuge o conviviente) y hasta incluir codeudores (familiares directos) para alcanzar el monto necesario. La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea es de 85 años inclusive.

Cómo acceder de manera online

El proceso se realiza de manera online, desde la web oficial del Banco Nación. Una vez allí, el usuario debe dirigirse a la sección de "+Hogares" y completar el formulario de precalificación.

En 72 horas, BNA enviaría una respuesta tentativa con el monto aprobado. Además, la web cuenta con un simulador de créditos que permite conocer las cuotas que deberán abonar.