Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

Una encuesta marca que la evaluación de la gestión, la mejora en la percepción de la seguridad y la imagen del gobernador muestran una evolución sostenida

Se fortalece la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe.

El escenario político santafesino muestra señales de estabilización y consolidación del poder provincial. Una encuesta de la consultora Trends , con datos de los primeros días de enero , revela que la continuidad del gobierno de Maximiliano Pullaro se posiciona hoy como la principal opción electoral : el 48% del electorado votaría por la permanencia del actual proyecto político, frente a un 42% que optaría por un cambio.

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 12 de enero de 2026 en toda la provincia de Santa Fe sobre 1.200 casos , mediante modalidad online.

El resultado se inscribe en una tendencia más amplia del sistema de opinión pública provincial. Los datos son coincidentes con los difundidos días atrás por la consultora GyC Comunicaciones , que también registraron altos niveles de respaldo a la gestión, fortalecimiento de la imagen del gobernador y una preferencia mayoritaria por la continuidad del actual gobierno, consolidando un patrón convergente entre distintos relevamientos.

La encuesta de Trends muestra además una evolución positiva en los principales indicadores estructurales . La gestión provincial alcanza un 53% de evaluación positiva y un 39% negativa. La evolución histórica refleja una tendencia estable y ascendente, con recuperación progresiva de la valoración positiva y caída sostenida de la negativa durante 2025.

En el plano de la seguridad, un eje especialmente sensible en el sur provincial y particularmente en Rosario, el estudio registra que el 53% de los santafesinos percibe mejoras desde la asunción del actual gobernador, frente a un 42% que considera que la situación empeoró o no cambió. La serie comparativa indica un crecimiento gradual de la percepción positiva durante el último año.

La imagen de Pullaro también se fortalece. El gobernador alcanza un 54% de imagen positiva contra un 41% negativa, consolidando un liderazgo con diferencial favorable y tendencia ascendente.