Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

La víctima, de 41 años, murió en el Heca tras ser atacada en la zona de Lavalle y Garibaldi. La Justicia intenta reconstruir las circunstancias del hecho

25 de enero 2026 · 08:50hs
El hombre murió en el Heca

Un hombre de 41 años fue asesinado de una puñalada en el tórax este sábado en el sudoeste de Rosario. El ataque ocurrió en inmediaciones de Lavalle y Garibaldi y es investigado por la Justicia como un presunto robo, según la primera versión aportada desde el entorno de la víctima.

La agresión se habría producido durante la tarde, cuando la víctima y su pareja fueron abordados por delincuentes. De acuerdo con ese relato, los atacantes les robaron los teléfonos celulares y, en ese contexto, hirieron al hombre con un arma blanca.

Ingreso al Heca y fallecimiento

El hombre fue trasladado de urgencia en un vehículo particular e ingresó cerca de las 19 a la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), con una grave herida punzante en el costado izquierdo del tórax.

Pese a las maniobras médicas, falleció horas más tarde como consecuencia del puntazo recibido, confirmaron desde el centro de salud durante la noche.

Investigación en curso

Las circunstancias del crimen son materia de investigación. El procedimiento policial se realizó en la Comisaría 21ª, desde donde se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar con las primeras medidas.

