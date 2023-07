Sara acaba de cumplir cuarenta años y está más inquieta que nunca. Siempre atenta, abierta, dispuesta a nuevos artistas y productores con los que colaborar, y a nuevos sonidos con los que experimentar , se puso a hacer “Beivip” “de re manija” cuando todavía estaba girando con el álbum anterior. “Hice ‘Sucia Estrella’, lo presenté y lo toqué bastante, pero no tanto como me hubiera gustado. Entonces creo que por eso surgió el deseo de volver a grabar”, contó Sara en diálogo con La Capital.

“Lo admiro mucho y lo conocí por los temas que hizo con SixSex, muy del palo del reggaetón. Y en este EP lo saqué un poco de ese lugar porque hay bastante rap, en donde yo vuelvo a lo que hacía más al principio, un rap más crudo. Todo el sonido del disco diría que es industrial, bastante metálico”, explicó Hebe, que a su vez destaca las canciones de “Beivip” más reggatoneras como “Amarre” o “Cream Hot”. A estas se suman las colaboraciones con figuras emergentes del rap como el santafesino Fluir (“Chicken”) y la Soui Uno (“La Uno”), y el referente del trap El Doctor (“Vieja”), donde aparece eso a la vez crudo y metálico que menciona Sara.

La Uno - Sara Hebe Ft @SouiUno Prod x La Finesse

El EP cierra con un featuring inesperado y muy personal, que corona un cierto sentido lúdico del conjunto de canciones. “Me di la libertad de jugar en ‘Beivip’. Como outro hay un cuento de mi sobrino de cuatro años que él inventó y grabó sin que yo se lo pida. Lo hizo con su mamá, con mi hermana, y ella lo mandó al grupo de la familia. Y a mí se me ocurrió que La Finesse le ponga toda esa produ musical detrás y me parece que quedó fantástico”, contó la artista sobre “Ladrones en mi cabeza”, que hizo con el relato del pequeño Octi.

Como si lo que surge en el estudio no fuera suficiente experimentación y juego, Sara Hebe traslada hace tiempo su propuesta al vivo con un banda de composición rockera: Lali Bass en el bajo, Eduardo Morote en batería y Lulu Hojman en guitarra. En esa traducción, las canciones adoptan una nueva forma y textura. “Hay algunos que quedan bastante parecidos a como los escuchamos en el disco, y hay otros que la tracción a sangre del instrumento tocado varía mucho y hace la diferencia, queda bastante mutado y enriquecido. Entonces no vas a ver ni escuchar lo mismo que en Spoti. Soy muy fan de mi banda, son un amor y son super talentosos y talentosas”, detalló Sara, que no se guarda las palabras de admiración y respeto a sus colegas, con quienes asegura se embarcan en una “creación colectiva” de “ir probando” para construir las versiones en vivo de los temas nuevos y viejos. “Son varios ensayos para lograr algo que nos guste. Para mí está buenísimo porque un invento sobre otro invento”, afirmó Hebe.

Historika

Si bien lo que hace a Sara inclasificable en un género musical surge de estos múltiples intereses, también se sustenta en una postura política crítica contra el mercado musical. “Esto se volvió cada vez más acentuado, el hecho de exigir que nos definamos, que seamos una cosa u otra. Los discursos por ahí hablan mucho de que toda la música se mezcló y ya está, pero la verdad que la tapa de las playlist de Spotify responden a esa necesidad de catalogar”, cuestionó Hebe, quien a lo largo de su carrera se destacó por renegar del sistema y afirmar la independencia.



"Tenemos temas re punkies, tenemos RKT, cumbia, reggaeton, y esto suele ser muy difícil a veces. A veces en recitales, y sobre todo afuera, en Europa, me preguntan qué estilo hago porque el productor pide que te definas y a mí me resulta muy difícil. Yo diría que soy rapera pero después tocamos un tema que suena como Flema o 2 Minutos, o uno que podría ser Miranda! mezclado conmigo. Ni idea. La verdad experimento muchísimo y me es muy difícil etiquetarme o definirme", subrayó la artista, que para ilustrar su perfil recomendó la canción hiperpop "Made in Taiwan" que sacó hace unos meses junto a Manu Calmet.

Made In Taiwan - Sara Hebe (Prod x Manu Calmet)

Entre las mutaciones, Sara distingue esa independencia y el compromiso político como constantes. “En una línea de compromiso ético con lo que pienso acerca de cuestiones políticas y sociales, no cambió nada. Sí me fui dando la libertad de hacer temas ultra bailables en donde desarrollo líricas y temáticas que no tienen nada que ver con lo social, y que hablan de nocturnidades, de deseo, amor, desamor, baile, boliche y bardo. Y nunca dejé de hablar de las cosas que creo que son importantes, y que me conmueven sobre todo, porque no lo hago por un deber ser ni por una cuestión de cumplir con decir algo. Siempre es porque me sale. Creo que esa es la esencia, lo que se mantiene bastante ídem, intacto”, aseveró la artista, quien no sólo en sus letras lleva años alineada con causas feministas, disidentes, en defensa de la tierra y los territorios, y contra la violencia institucional, entre otras.

Sobre su vínculo con Rosario y la inminente visita, destacó su vínculo con la rapera local Chulimane (con quien grabó el tema “Aguanta RKT”) y su relación de hace muchos años con la escena under de la ciudad de Santa Fe. Finalmente, anticipó con entusiasmo el show del 22 de julio, alentando al público rosarino a ser parte: “Hace mucho que no nos ven en una sala cerrada, donde el sonido es especial y es más íntimo, así que estoy re pila con ir. Quiero que esté todo el mundo ahí en la Sala de las Artes, porque vamos con una lista re larga”.