Sabrina Rojas cortó con los rumores y definió su relación con el Tucu López

En esa charla, la periodista Marcela Tauro fue directamente al hipotético motivo del distanciamiento al preguntarle si el detonante de la separación se debió a Damaris. Y el locutor respondió: “No, claramente cuando las parejas se separan, hay que enfrentar diferentes situaciones que no están buenas. Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero muy intensos porque así vivimos nuestro amor. No, no fue el detonante eso”.

Pero Florencia de la V, la conductora del ciclo de espectáculos, fue por más y le volvió a preguntar si era cierto su nuevo romance con la modelo. “A veces yo no tomo dimensión de la fama, ni siquiera me siento famoso. No lo veo así. Entonces puedo estar charlando en un boliche con alguien como puede estar cualquier persona. Después eso despierta cierta suspicacia o alguna mala intención. Sí, charlamos con ella, como charlé con otra gente en el boliche, pero yo no tomo magnitud”.

Allí el Tucu ingresó en una zona de turbulencias cuando quiso explicar su encuentro con la modelo en Córdoba y optó por confirmar que estaba distanciado de Sabrina Rojas. “Estamos separados, fue muy reciente”, aclaró sin dar precisiones. Pero aseveró: “No hay terceros o terceras en discordia”. Y admitió que todavía sigue enamorado de la ex de Luciano Castro.

La panelista Karina Iavícoli leyó al aire un mensaje que le había mandado la actriz a su celular: “Ella me dice que se separó el lunes cuando se enteró de ese rumor. Y le dijo que a sus 42 años no se bancaba ni el rumor. Ella desmiente lo que nos estás diciendo. Me dijo que no tenía por qué dibujar nada y que se separó este lunes por la mañana, hasta ese día estaba todo bien”.

Luego la actriz manifestó que le creía la palabra del conductor, pero destacó que “él no se había manejado bien”.

Además, López aseguró: “Obviamente que un rumor genera crisis en una pareja. Tuvimos una discusión y no fue feliz”. Luego, aclaró que había pasado Semana Santa con su familia y a la noche salió con su cuñado al boliche donde conversó con Damaris. Al enterarse de esta salida, Sabrina tomó la drástica decisión de poner un punto final al noviazgo. “No me manejé bien, no tomé dimensión y tuve poco cuidado”, reconoció sobre su comportamiento en el boliche.

“Sabri no se banca ni el rumor y me parece perfecto. Yo estoy completamente enamorado de ella. Yo creo que sí se puede revertir este cuadro, esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado, Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa y aparte me dio a su familia, me la abrió de par en par. Yo entré ahí y estuve muy feliz durante todo este tiempo”, concluyó López.

La modelo habló

Este martes la modelo Damaris Cané, oriunda de Villa Constitución, ofreció su testimonio sobre el vínculo que estableció con el Tucu López en una disco de Carlos Paz, porque las las versiones indicaron que tras compartir una charla y unos tragos habrían pasado la noche juntos en un lugar más íntimo. “Solamente estuve en Zebra”, contó la santafesina en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, añadió Adrián Pallares, pero la modelo mantuvo la negativa mientras se acomodaba el cabello. “No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, explicó, y relató como se conocieron. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, reveló la joven, que aseguró ser soltera y relacionista pública en boliches de su ciudad.

“Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, apuntó la panelista Nancy Duré. La modelo se mantuvo en su negativa, aunque reconoció haber hablado con el Tucu una vez que la noticia tomó estado público.

modelo.jpg

“Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, señaló, y aseguró que no recibió ninguna comunicación de parte de Sabrina.

Consultada sobre si el vínculo con el Tucu puede avanzar, Damaris contó parte de la conversación con el Tucu. “Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados”, agregó.

“¿Te gusta, le das al Tucu López?”; le preguntó Mariana Brey de forma directa, y Damaris respondió afirmativamente con una sonrisa. Y respecto al audio que le llegó a Nancy, acerca de que habría tenido relaciones sexuales con el locutor, volvió a sonreír, pero esta vez lo negó con su cabeza.