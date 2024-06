Sabrina Cortez de "Gran Hermano" confesó su crisis con Alan Simone tras rumores de infidelidad

"Furia" vs "Virqueenia": quién es el nuevo eliminado de "Gran Hermano"

El joven manifestó su postura y encendió la polémica mientras su novia todavía se mantenía en juego, hasta que una vez eliminada de la competencia finalizaron su relación . Con un breve ingreso a la casa tras el repechaje, la modelo mantuvo salidas y encuentros con su ex compañero y concretaron su relación en las últimas semanas .

Los rumores de infidelidad y la confirmación

El pasado 6 de junio, Sabrina utilizó sus redes sociales para responder contundentemente a los usuarios de X que insinuaban coqueteos de Alan con otras mujeres. “Ya salieron ellas, que quieren un par de seguidores en redes. Si tenés conversación con él, mándame video de pantalla abriendo el chat, sino deja de soñar. Besi”, publicó.

Con el correr de los días, apareció una foto de la mendocina que lanzó una indirecta con la nueva canción de Emilia Mernes y Los Ángeles Azules llamada “Perdonarte, ¿para qué?”, que refleja un mensaje de decepción y ruptura.

>> Leer más: "Furia" vs "Virqueenia": quién es el nuevo eliminado de "Gran Hermano"

Unas horas más tarde, en el programa “Te pido mildis”, Sabrina se sinceró y contó qué sucedió con respecto a los rumores de traición. “Cuando salí sola a bailar y conversé con algunas influencers, el mundo es muy chico, nos conocemos entre todos y más allá de si la sigo o no la sigo en Instagram, nos conocemos, pero bueno, algunas chicas se acercaron hacia mí y me mostraron varios mensajes con él y yo en ese momento tuve mi primer distanciamiento fuerte. Nos alejamos por ese tema. La verdad es que a mí me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres, es horrendo, es muy feo”, confesó.

Además, una historia en su cuenta de Instagram terminó de confirmar su corazón roto. “Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre”, escribió la ex participante junto a una foto con lágrimas en sus ojos. Casi a la par, Alan compartió un collage de fotos entre ambos junto a la canción “Te amo”, de Fer Vázquez y Flor Álvarez.