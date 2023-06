“Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar”, dijo Gosling en una nueva entrevista para GQ publicada esta semana en respuesta a quienes considera “escépticos” sin haber visto todavía su interpretación.

El actor de “La, La, Land” dijo que las críticas le parecen “graciosas” dado que “durante 60 años, el trabajo (de Ken) ha sido la playa” y que “todo el mundo estaba de acuerdo con eso, con que tuviera un trabajo que no es nada”. “Pero de repente, es como, «No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo». No, no les importaba. Nunca les importó. Nunca se preocuparon”, aseguró.