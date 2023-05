Roger Waters traerá su gira despedida a River el 21 de noviembre

El ex Pink Floyd, que llenó nueve veces ese estadio en 2012, se retira de los escenarios con su tour "This is Not a Drill"

En el marco de su gira despedida “This Is Not A Drill”, el artista británico Roger Waters llegará a la Argentina el 21 de noviembre, para presentarse en River Plate, estadio al que en marzo de 2012 llenó nueve veces, estableciendo un récord que recién Coldplay pudo desbaratar tras más de una década.

Al frente de ese elenco, el músico propone en “This Is Not a Drill” un espectáculo audiovisual conceptual con unas 20 canciones de Pink Floyd de los álbumes “The Wall”, “Dark Side of the Moon”, “Animals” y “Wish You Were Here”, en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del más reciente “The Bar” (2022).