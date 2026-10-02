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Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué dice el nuevo parte médico

La diva permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei. Recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico con el objetivo de regresar a su casa

2 de octubre 2026 · 12:10hs
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El comunicado del hospital sobre el estado de salud de la conductora no indica una fecha para el alta médica

El comunicado del hospital sobre el estado de salud de la conductora no indica una fecha para el alta médica

Mirtha Legrand continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común y recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico, según informó el centro de salud.

El sanatorio difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de la conductora y señaló que trabaja con el objetivo de que pueda regresar a su casa. Sin embargo, el comunicado no establece una fecha para el alta médica.

“Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”, indicó la institución.

Además, el Mater Dei anticipó que, si no se presentan cambios en su estado de salud, difundirá un nuevo parte médico el próximo lunes 5 de octubre.

Mientras continúa su recuperación, su nieta Juana Viale mantiene su reemplazo al frente del ciclo nocturno de los sábados. Para el próximo programa están anunciados Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons como invitados.

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Por qué internaron a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue internada a comienzos de septiembre después de atravesar un cuadro gripal que derivó en bronquitis. El 7 de septiembre ingresó al Sanatorio Mater Dei para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico. Durante esa internación, los partes médicos informaron una evolución favorable y sin complicaciones.

La conductora permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El 13 de septiembre recibió el alta médica y continuó su recuperación en su casa.

Sin embargo, la santafesina volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Esta nueva internación se debió a que los médicos evaluaron un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, la conductora permanece en el centro de salud y continúa con controles médicos.

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