Quién es Maxi Ghione, el actor que fue detenido con armas en Santa Fe

Además de una larga carrera en teatro, es recordado por sus personajes en tiras populares como “Buenos vecinos” y “Montecristo”

El actor Maxi Ghione, detenido el martes en una localidad santafesina, tuvo una extensa carrera en teatro y televisión

El actor Maxi Ghione fue detenido el martes en la localidad santafesina de Lehmann, a partir de una denuncia de un trabajador sexual que había ido a su casa. Según fuentes oficiales, el artista de 53 años fue arrestado luego de que se secuestraran varias armas de fuego en una vivienda que habitaba cercana a la ciudad de Rafaela.

Ghione, nacido en la provincia de Buenos Aires, tiene una extensa carrera como actor en teatro y televisión. Se formó con Norman Briski y Raúl Serrano, y a finales de los noventa comenzó a conseguir sus primeros roles de relevancia: en 1999 interpretó a Ramiro Pastor-Merlo en el clásico de la televisión “Buenos vecinos”.

También tuvo participaciones en tiras como “099 Central”, “Soy gitano” y “Los Roldan”, y unitarios como “Sangre fría” e “Historias de sexo de gente común”. En 2006, fue parte del elenco de la recordada “Montecristo”, protagonizada por Pablo Echarri. Allí interpretaba a Ramón, un actor que integraba el equipo de Santiago Díaz Herrera (Echarri) para vengarse de quienes lo habían traicionado.

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Después, tuvo participaciones especiales en “Casi ángeles”, “Botineras”, “Los únicos” y “Amar después de amar”. Uno de sus últimos trabajos en la pantalla chica fue en la tira “La 1-5/18”, que se emitió entre 2021 y 2022.

En teatro, fue parte de diversas producciones en salas públicas como el Teatro San Martín o el Nacional Cervantes, y en teatro comercial. En 2018, hizo temporada junto a Nazarena Vélez en la obra “¿Quién manejaba?”. En 2022, protagonizó “Tres vidas para Oswald” con Claribel Medina.

Las declaraciones de Maxi Ghione sobre su vida personal

Por fuera de su vida profesional, el actor contó que sufre una enfermedad que le produce la pérdida paulatina de la audición, por lo cual toda su carrera debió usar audífonos. En 2020, cuando la pérdida auditiva llegó a un grado severo, se sometió a una intervención quirúrgica.

Por otra parte, en apoyo a la denuncia por abuso sexual de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés, declaró públicamente que él mismo fue víctima de abuso sexual a los once años de edad.