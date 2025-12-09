¿Renació el amor? Los rumores de reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

La modelo y su exmarido coincidieron en Mendoza durante el fin de semana y sus seguidores interpretaron algunas publicaciones como guiños

Dicen que “donde hubo amor cenizas quedan” y quizás ese sea el caso de Zaira Nara , que recientemente fue vinculada con su expareja, el polista Jakob von Plessen. Los rumores se dispararon a partir de algunas coincidencias que los usuarios notaron en las publicaciones de ambos en redes sociales. El punto de conexión fue un fin de semana en Mendoza.

Hoy en día, las redes muestran mucho de lo que las personas viven en su cotidianeidad y muchos observadores saben obtener información hasta de los más mínimos detalles. Fue así que algunos elementos de las historias de Instagram de Nara y von Plessen fueron interpretados como pistas de un renovado vínculo entre ambos , después de un pasado en el que ya habían coincidido.

Los famosos se encontraban en Mendoza durante el fin de semana largo y, si bien no existen fotos o testimonios que confiesen haberlos visto juntos, muchos usuarios se convencieron de que no podía tratarse de una casualidad. Por su parte, ninguno de los dos famosos dio ninguna declaración al respecto. Por lo que la pregunta es: ¿una escapada organizada o una simple coincidencia?

El gesto de Jakob von Plessen que lo vincula con Zaira Nara

Coincidir en la misma provincia y al mismo tiempo es una pista fuerte pero no fue la única que hizo pensar a los usuarios en una posible reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen. En su estadía en Mendoza, von Plessen posteó una serie de historias en su cuenta de Instagram que podrían funcionar como un guiño a la modelo.

Todo comenzó con una foto tomando mate. En ella, se puede ver la mano de Jakob sosteniendo el mate y atrás la pava junto con un paquete de yerba. Pero el paquete no era cualquier paquete. La yerba era ni más ni menos que “Alba Nueva”, la marca de Zaira. Este detalle fue cargando de significado por los seguidores ya que puede demostrar apoyo y cariño por parte del polista al lanzamiento de la modelo.

Como si eso fuera poco, en la cuenta de Instagram de “Alba Nueva” compartieron la publicación de Jakob y lo etiquetaron. En la descripción escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Y la misma Zaira comentó el posteo con un emoji de un mate, lo que indica una clara relación de, al menos, amistad.

Además, el polista publicó un video de su hijo Viggo, mientras disfrutaba del paisaje de la provincia mendocina. Para muchos, esta secuencia fue leída como la captura de un momento tierno y familiar en el que tranquilamente podría tener lugar Zaira, madre del niño.

Por su parte, Nara fue vista en un evento comercial así como en el recital de música electrónica de Hernán Cattáneo, rodeada de amigas y conocidos. Si bien no dejó ver ninguna parte de sus vínculos más privados, su estadía en Mendoza a la par de su expareja y su hijo en común no pasó desapercibida.

La antigua relación de Zaira Nara y Jakob von Plessen

Los gestos recientes dispararon con fuerza los rumores de reconciliación porque en definitiva Zaira Nara y Jakob von Plessen tienen una larga e intensa historia juntos. La modelo y el polista estuvieron juntos durante ocho años y tuvieron dos hijos en común, Malaika y Viggo.

La relación llegó a su fin en 2022 y nunca se confirmó definitivamente el porqué. Algunos rumores apuntan a que von Plessen fue cómplice del acercamiento entre Mauro Icardi (en ese entonces cuñado) y la China Suárez mientras el futbolista seguía casado con Wanda, lo que habría generado un conflicto en la pareja.

Otros rumores más recientes indican que el polista habría tenido un affaire con la modelo Jimena Buttigliengo y eso habría llevado a que un año después la relación se termine, pese a no haber reconocido la aventura en ningún momento. En ese marco, otras especulaciones aseguran que la modelo habría sido infiel con el polista Facundo Pieres.