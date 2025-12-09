La Capital | Zoom | Zaira Nara

¿Renació el amor? Los rumores de reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

La modelo y su exmarido coincidieron en Mendoza durante el fin de semana y sus seguidores interpretaron algunas publicaciones como guiños

9 de diciembre 2025 · 11:14hs
Zaira Nara y Jakob von Plessen tuvieron una relación de ocho años 

Zaira Nara y Jakob von Plessen tuvieron una relación de ocho años 

Dicen que “donde hubo amor cenizas quedan” y quizás ese sea el caso de Zaira Nara, que recientemente fue vinculada con su expareja, el polista Jakob von Plessen. Los rumores se dispararon a partir de algunas coincidencias que los usuarios notaron en las publicaciones de ambos en redes sociales. El punto de conexión fue un fin de semana en Mendoza.

Hoy en día, las redes muestran mucho de lo que las personas viven en su cotidianeidad y muchos observadores saben obtener información hasta de los más mínimos detalles. Fue así que algunos elementos de las historias de Instagram de Nara y von Plessen fueron interpretados como pistas de un renovado vínculo entre ambos, después de un pasado en el que ya habían coincidido.

Los famosos se encontraban en Mendoza durante el fin de semana largo y, si bien no existen fotos o testimonios que confiesen haberlos visto juntos, muchos usuarios se convencieron de que no podía tratarse de una casualidad. Por su parte, ninguno de los dos famosos dio ninguna declaración al respecto. Por lo que la pregunta es: ¿una escapada organizada o una simple coincidencia?

>>Leer más: Zaira Nara evitó que un hombre se suicidara

El gesto de Jakob von Plessen que lo vincula con Zaira Nara

Coincidir en la misma provincia y al mismo tiempo es una pista fuerte pero no fue la única que hizo pensar a los usuarios en una posible reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen. En su estadía en Mendoza, von Plessen posteó una serie de historias en su cuenta de Instagram que podrían funcionar como un guiño a la modelo.

Todo comenzó con una foto tomando mate. En ella, se puede ver la mano de Jakob sosteniendo el mate y atrás la pava junto con un paquete de yerba. Pero el paquete no era cualquier paquete. La yerba era ni más ni menos que “Alba Nueva”, la marca de Zaira. Este detalle fue cargando de significado por los seguidores ya que puede demostrar apoyo y cariño por parte del polista al lanzamiento de la modelo.

Como si eso fuera poco, en la cuenta de Instagram de “Alba Nueva” compartieron la publicación de Jakob y lo etiquetaron. En la descripción escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Y la misma Zaira comentó el posteo con un emoji de un mate, lo que indica una clara relación de, al menos, amistad.

Embed

Además, el polista publicó un video de su hijo Viggo, mientras disfrutaba del paisaje de la provincia mendocina. Para muchos, esta secuencia fue leída como la captura de un momento tierno y familiar en el que tranquilamente podría tener lugar Zaira, madre del niño.

Por su parte, Nara fue vista en un evento comercial así como en el recital de música electrónica de Hernán Cattáneo, rodeada de amigas y conocidos. Si bien no dejó ver ninguna parte de sus vínculos más privados, su estadía en Mendoza a la par de su expareja y su hijo en común no pasó desapercibida.

>>Leer más: Lo que el esposo de Zaira Nara no pudo superar para salvar la pareja

La antigua relación de Zaira Nara y Jakob von Plessen

Los gestos recientes dispararon con fuerza los rumores de reconciliación porque en definitiva Zaira Nara y Jakob von Plessen tienen una larga e intensa historia juntos. La modelo y el polista estuvieron juntos durante ocho años y tuvieron dos hijos en común, Malaika y Viggo.

La relación llegó a su fin en 2022 y nunca se confirmó definitivamente el porqué. Algunos rumores apuntan a que von Plessen fue cómplice del acercamiento entre Mauro Icardi (en ese entonces cuñado) y la China Suárez mientras el futbolista seguía casado con Wanda, lo que habría generado un conflicto en la pareja.

Otros rumores más recientes indican que el polista habría tenido un affaire con la modelo Jimena Buttigliengo y eso habría llevado a que un año después la relación se termine, pese a no haber reconocido la aventura en ningún momento. En ese marco, otras especulaciones aseguran que la modelo habría sido infiel con el polista Facundo Pieres.

Noticias relacionadas
“Peaky Blinders: The Immortal Man” tendrá su estreno en cines y luego en Netflix

La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

Cacho Deicas se presentó en Estación Belgrano sin Los Palmeras

Tras su salida de Los Palmeras, Cacho Deicas despidió el año con un show solista en Santa Fe

Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron, una vez más, que son los reyes indiscutidos del universo pop (Foto Diego de Bruno)

Miranda! hizo delirar a los rosarinos y esta noche vuelve al anfiteatro

Natalia Oreiro y Lali Espósito hicieron delirar a sus fanáticos 

Lali y Natalia Oreiro sorprendieron en Uruguay: regreso, clásicos y beso viral

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
La Ciudad

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes
Ovación

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Policiales
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

La Ciudad
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
Policiales

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado
Información general

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial
Información General

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"