Quién es Justin Baldoni, el actor denunciado de acoso sexual por Blake Lively

La denuncia de Blake Lively

En su denuncia, Lively acusa a Baldoni de causarle un "daño emocional severo" a ella y a su familia durante el proceso de producción y promoción del filme. La actriz denunció que el director actuó de manera inapropiada durante el rodaje.

Además alegó que Baldoni, junto a su equipo, inició una campaña con el objetivo de “destruir” su reputación, especialmente después de que ella pidiera algunas condiciones en el rodaje de la película.

La denuncia, publicada por The New York Times, incluye correos electrónicos y conversaciones entre Baldoni y su equipo de prensa en los que se debatía acerca de cómo responder si las acusaciones de Lively llegaban a hacerse públicas. En su denuncia se reveló que Baldoni había contratado al mismo equipo de relaciones públicas de crisis que trabajó con Johnny Depp durante su juicio por difamación en 2022.

Por su parte, el abogado de Baldoni negó rotundamente las afirmaciones y acusó a Lively de intentar arreglar su imagen negativa generada por sus propias declaraciones y acciones durante la campaña de promoción de la película.

¿Quién es Justin Baldoni?

Justin Baldoni, es un hombre de 40 años reconocido por interpretar el papel de Rafael Solano en “Jane The Virgin”, la adaptación que hizo la cadena The CW de la exitosa ficción venezolana Juana, la virgen.

Tras el éxito de la serie, el actor fundó su productora audiovisual, Wayfarer Studios, donde comenzó su carrera como director. Fue así como Baldoni, además de ser actor, se consagró como el productor y director de "Romper el círculo", su ópera prima detrás de cámaras, que protagonizó junto a Blake Lively.

justin baldoni en jane the virgin.jpg Justin Baldoni en la exitosa serie "Jane The Virgin"

En el plano personal, Justin proviene de una familia con raíces italianas por parte de padre y judías por parte de madre, todos practican el bahaísmo, una religión monoteísta abrahámica.

Está casado con la actriz sueca Emily Foxler desde 2013, con quien tiene dos hijos: Maiya Grace, nacida en 2015, y Maxwell Roland-Samuel, nacido en 2017.

Su historia de amor comenzó en 2011, cuando se conocieron en una cita en Los Ángeles. Dos años después, Justin sorprendió a Emily con una propuesta de matrimonio que se hizo viral, al organizar un flash mob con amigos al ritmo de “Marry You” de Bruno Mars.

JUSTIN Y EMILY.jpg Justin Baldoni está casado con Emily, una actriz de Hollywood

Justin Baldoni: un defensor de la masculinidad

Justin Baldoni, también se destacó a lo largo de su carrera por ser un firme defensor de la revalorización de la masculinidad.

Baldoni al finalizar su recorrido en “Jane The Virgin”, dio una entrevista para The New York Times donde reflexionó: "Lo fascinante del desarrollo de Rafael como personaje es que, de alguna forma, su viaje se cruza con el mío como hombre".

En 2017 fue el protagonista de una charla TED, en la que abordó la necesidad de redefinir la masculinidad. En ese discurso, Baldoni cuestionó los ideales tradicionales de fuerza y valentía en la masculinidad: "Tu fuerza, tu valentía, tu dureza: ¿eres lo suficientemente valiente para ser vulnerable? ¿Eres lo suficientemente fuerte para ser sensible? ¿Tienes la confianza suficiente para escuchar a las mujeres de tu vida?".

A lo largo de su carrera el actor publicó dos libros, "Boys Will Be Human" y "Man Enough". En ambos profundiza en la importancia de enseñar a los hombres a abrazar su vulnerabilidad y sensibilidad como cualidades de fortaleza. El libro "Boys Will Be Human", es una guía real que desarrolla la autoestima y ayuda a los niños de 11 años en adelante a aceptar sus sentimientos y miedos en lugar de reprimirlos.

Con "Man Enough" desarrolló un podcast, que dirige a través de su compañía Wayfarer Studios. Esta producción es un espacio en el que se exploran temas como la paternidad, la salud mental, el privilegio masculino y la imagen corporal, siempre con un enfoque inclusivo y de reflexión sobre los roles de género en la sociedad. En cada episodio, Baldoni invita a figuras de diferentes ámbitos, desde actores hasta activistas, para debatir.

Justin Baldoni: escándalo y renuncia en su podcast

En medio del escándalo y las denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni, la copresentadora del podcast "The Man Enough" decidió poner fin a su colaboración con el actor y director.

Liz Plank, periodista y compañera de Baldoni, anunció su renuncia a través de las redes sociales, donde confirmó que ya no formará parte del programa. En el comunicado Plank expresó su gratitud hacia los oyentes del podcast, pero explicó que debía dar un paso atrás para procesar la situación. "Agradezco profundamente a nuestra comunidad por confiarme sus corazones y sus historias. Los extrañaré mucho, pero siento que es necesario avanzar", escribió.

Además, Liz reiteró su compromiso con las víctimas de injusticias, dando a entender su apoyo a la actriz Blake Lively: "Seguiré apoyando a quienes exigen justicia", escribió.

