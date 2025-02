"Quedate tranquilo", el apoyo de Charly García a Milo J tras el episodio de censura

El miércoles 12 de febrero iba a ser un día especial para Milo J , quien tenía organizado en la ex ESMA un show gratuito para presentar su nuevo álbum . Por decisión del gobierno nacional, el show fue cancelado a través de una medida cautelar. En ese marco, la solidaridad de artistas como Charly García no pasó desapercibida.

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", protestó Milo J. Ante la situación, el cantante había empezado un video en vivo en Instagram para denunciar la situación y pedirle a sus fans que se cuiden, ya que las autoridades había amenazado con reprimir, imponiéndose con camiones hidrantes, motos y un buen número de policías.

Qué le dijo Charly García a Milo J después de la censura

Después del gobierno que culminó con la suspensión del show, artistas de distintos géneros acercaron su apoyo y solidaridad a Milo J. Además de acompañar al cantante, denunciaron la gravedad de la decisión gubernamental.

Entre los mensajes y llamados, hubo uno extremadamente significativo. Según relató Aldana Ríos, madre y mánager del artista, el mismísimo Charly García se comunicó con Milo J y le dijo: “Quedate tranquilo, ¿sabés la cantidad de veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis?”.

Por su parte, Milo J no podía creer que la leyenda de la música se estuviera comunicando con él para darle "la bienvenida al club" de los censurados. Asimismo, mensajes como los de Nito Mestre, Trueno, Soledad Pastorutti y Yamile Cafrune también llegaron al joven músico.

El descargo de Milo J en redes

En el video en vivo iniciado durante la situación de censura, Milo J se encargó de esclarecer la situación a sus fans, pedirles que se cuiden y descargarse por la decisión del gobierno.

En el video subido, el músico explicó que el gobierno nacional "mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza".

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", se indignó. Luego agregó: "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no se qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora, qué se yo".

A las 21, se publicó la esperada versión triple de "166", su disco de 2024, denominada "166 (DELUXE) retirada". Esa misma noche, que fue el día de la cancelación, Milo subió un posteo a Instagram en el que se lo ve cantando el tema que le da nombre a este lanzamiento. En la descripción del video escribió "AFUERAAA" en referencia a los discursos de campaña de Javier Milei, cuando anticipaba sus políticas de ajuste.