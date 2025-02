Polémica por el show de Milo J en la ex ESMA: el gobierno lo suspendió y más de 20 mil personas debieron irse

El show gratuito que el cantante Milo J tenía previsto realizar en la ex ESMA fue suspendido por el gobierno nacional. El recital fue convocado para este miércoles a las 19.30 para presentar la edición de lujo de su último disco 166, sin embargo no pudo ser realizado.

Según la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, el recital tampoco cuenta con "el permiso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representa una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión", sostiene el gobierno en la cautelar. El fallo fue firmado por la jueza María Alejandra Biotti.

El Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, dice el texto judicial, "posee una finalidad específica y determinada por la ley, orientada a la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país". En virtud de ello, "toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional", subraya la administración libertaria.

En ese sentido, señala que el Ministerio de Justicia "no ha sido notificado ni ha tomado conocimiento previo de la realización del evento en cuestión", y que "el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco se encontraba en conocimiento de la realización del show ni ha prestado consentimiento expreso alguno para su materialización (..) quedando en evidencia que la decisión de llevar a cabo el evento ha sido tomada unilateralmente por una de las tres partes que conforman el Ente, esto es, por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos".

El descargo de Milo J

"No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que si están afuera y ven esto por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden, por favor, no quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", dijo en el vivo, donde aclaró que el disco deleuxe será publicado a las 21, más allá de que se haya cancelado la presentación en la Ex ESMA.

Según explicó el músico, el gobierno nacional "mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento", lamentó.

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", protestó, y siguió: "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no se qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora… qué se yo", ironizó.

"Si quieren entrar la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa", cerró.