La madre de Milo J apuntó contra Milei: "Censuraron a un pibito de barrio de 18 años"

Por su parte, Ríos aseguró que contaban con todos los permisos necesarios y los planes de evacuación correspondientes. “Agotamos todas las instancias de hablar con la verdad y presentamos todo lo que debíamos. No es la primera vez que hace un show gratuito, pero es la primera vez que lo censuran”, aseveró.

La madre de Camilo, el nombre civil de Milo J, cuestionó la “celeridad de la Justicia en estos tiempos para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años que lo único que hace es arte y transmite en sus canciones y en sus letras, vivencias reales”.

“La velocidad de la Justicia cuando hay ciertos intereses incomodan. Ojalá que la Justicia actúe así con todas las causas, como cuando sufren los más vulnerables. La decisión que tomó Camilo de venir a tocar acá no fue política, partidaria, ni con la intención de molestar a nadie. Venimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos”, subrayó Ríos.

“Camilo no cobraba un sólo centavo por esto y ninguno de los fondos que se pusieron para el escenario, salieron del Estado. Esto salió del bolsillo de Milo J”, sumó, ante los cuestionamientos de que el joven estuviera utilizando recursos públicos para dar un show gratuito.

“Ojo, porque esto ya pasó. Si mañana alguien canta una canción que no les guste, ojo con que les apaguen un equipo, corten la luz o los metan presos. Es gravísimo que le tengan miedo a un chico de 18 años”, cerró.



El descargo de Milo J

"No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que si están afuera y ven esto por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden, por favor, no quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", dijo el artista en una transmisión en vivo por redes.

Según explicó el músico, el gobierno nacional "mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza ", lamentó.

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", protestó, y siguió: "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no se qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora, qué se yo", agregó.



A las 21, se publicó la esperada versión triple de "166", su disco de 2024, denominada "166 (DELUXE) retirada". En la misma noche de la cancelación, Milo subió un posteo a Instagram en el que se lo ve cantando el tema que le da nombre a este lanzmiento. En la descripción del video escribió "AFUERAAA" en referencia a los discursos de campaña de Javier Milei, cuando anticipaba sus políticas de ajuste.