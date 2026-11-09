La agenda del papa León XIV: del Cottolengo Don Orione al Monumento a los Españoles

Este lunes el Papa visitará Claypole, celebrará una misa en Palermo y tendrá encuentros con trabajadores y referentes religiosos. Cerrará el día con los obispos

El papa León XIV tendrá este lunes una intensa agenda de actividades en la Argentina, con visitas al conurbano bonaerense y distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El recorrido comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y continuará con una misa en el Monumento a los Españoles, un encuentro con representantes del mundo del trabajo y reuniones con referentes religiosos.

La primera actividad está prevista para las 9.15, cuando el Pontífice llegue al Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí recorrerá el parque de la institución, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, y pronunciará un breve discurso.

Durante el traslado desde la Nunciatura Apostólica, en la ciudad de Buenos Aires, está previsto que recorra parte del conurbano en el Papamóvil.

En Claypole también mantendrá un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros integrantes de su gabinete. La actividad tendrá además un cierre musical a cargo del cantante Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

La misa del Papa en el Monumento a los Españoles

A las 11.30, León XIV regresará a la ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. El mensaje de la celebración estará dedicado a las familias y se espera una importante convocatoria de fieles.

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El operativo contempla sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que contará con 250 invitados nacionales. También participarán autoridades del Gobierno porteño, con otros 250 invitados, además de personas con discapacidad, trabajadores de prensa y un coro.

Para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas. Cerca de las 13, el Pontífice concluirá las actividades de la mañana, también con un cierre musical.

Encuentro con trabajadores y líderes religiosos

La agenda continuará por la tarde en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Alrededor de las 16, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

Una hora y media después, a las 17.30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

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Las últimas actividades de la jornada tendrán lugar en el centro porteño. A las 18.45, el Papa participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal, donde concluirá su agenda de este lunes.