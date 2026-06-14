La Capital | Ovación | FIA

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Los comisarios de la FIA fueron rigurosos con Franco Colapinto y no con las Ferrari ni con los que se excedieron en la largada. Y Alpine lo perjudicó.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

14 de junio 2026 · 18:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto delante de Pierre Gasly

BWT ALPINE

Franco Colapinto delante de Pierre Gasly, antes de que Alpine le ordenara dejarlo pasar. Después no le restituyeron la posición. El equipo y la FIA hicieron su parte.

Si como muestra basta un botón, este GP de Barcelona-Catalunya fue una clara muestra de la vara de medir que tiene la FIA, expresada en sus comisarios deportivos que se manejan supuestamente independientes de aquella. Y una vez más, los perjudicados son los pilotos no europeos y los favorecidos son los europeos. El que pagó costo fue Franco Colapinto, que sin dudas debió terminar 7º luego de una gran tarea y sin embargo soportó una sanción insólita, debió ver antes como no le aplicaban el mismo rigor a dos pilotos a los que debió haber superado en la largada y encima el equipo Alpine hizo lo suyo cuando le ordenó dejar pasar a Pierre Gasly, que sin dudas lo perjudicó. Por si fuera poco, el francés no devolvió la posición pese a haber terminado delante suyo, algo que solo pudo lograr por el golpe de fortuna que lo benefició (y que perjudicó al argentino) con el VSC del abandono de Fernando Alonso. Redondo.

Pero no se trata de llorar sino de ir a los hechos. Primero, la largada. Después de doblar la curva 1 donde Colapinto brillantemente superó a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, en el corto trayecto hacia la 2 ambos pilotos europeos cortaron la curva 2. El alemán se reincorporó en la punta de salida de la misma sin ir por la vía de escape, mientras que el rookie inglés sí usó la escapatoria y se sumó a la pista antes de entrar a la 3. En ambos casos, superando al argentino.

>>Leer más: La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Argumentos insólitos de los comisarios deportivos

La FIA investigó la maniobra y ¿qué dijo? Les dio un cha-chá en la cola a los dos. En el caso de Lindblad expresó: “Los automóviles n.º 41 (Lindblad), 27 (Hulkenberg) y 43 (Colapinto) iban en paralelo al entrar en la curva 1, justo después de la salida de la carrera. El automóvil n.º 41 salió de la pista y volvió a incorporarse delante de los automóviles n.º 27 y 43, para luego ceder su posición al automóvil n.º 27. Los Comisarios Deportivos tuvieron en cuenta la posición de los vehículos antes de entrar en la curva 1 (es decir, el punto de frenada) y las circunstancias en las que los automóviles abandonaron la pista. También consideraron que el incidente tuvo lugar en la vuelta 1, en la curva 1. Los Comisarios Deportivos determinan que el automóvil n.º 41 no obtuvo ninguna ventaja duradera y deciden no tomar ninguna medida adicional”. Lo mismo expresaron con Hulkenberg.

O sea, consideraron el punto de frenada, que está bastante antes de llegar a la curva 1 y donde Colapinto por adentro había superado ya milimétricamente a Hulkenberg y lo estaba haciendo con Lindblad. Y no consideraron el lugar donde cometieron la infracción, que estuvo después de salir de la curva 1.

Y más. Esperaron diez vueltas para tomar la decisión, cuando ya Hadjar había superado a Colapinto y por lo tanto no había chance de que le devuelvan las posiciones.

>>Leer más: El mensaje de Aníbal Colapinto de un ex piloto argentino que corrió con Senna, por una nota de La Capital

Segundo acto de la vergüenza de la FIA

El segundo acto ocurrió cuando en la vuelta 37 de Alonso, dejó estacionado el Aston Martin en el exterior de la curva 9. Al llegar al lugar Colapinto bandera amarilla y levantó el pie del acelerador, pero según la FIA para castigarlo dijo: “Los Comisarios determinan que, si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla única, no redujo la velocidad de forma perceptible en el sector relevante de la bandera amarilla. Los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla, pero no consideran que la reacción fuera suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, se impone una penalización en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable”.

O sea, le reconocen que actuó bien pero no lo suficiente y el término “perceptible” queda a ojo de quien lo diga, sin ninguna rigurosidad. Y le aplicaron 10 segundos y 1 punto en la superlicencia (la primera de todo el año para un piloto), algo de que lo zafó Liam Lawson por ejemplo por mandar al diablo a Gasly en Miami.

Es más, la sanción posible dice que “en caso de haber factores atenuantes, la sanción se puede reducir a 5 segundos”. Para los comisarios no fue un factor atenuante que “sí” haya levantado el pie del acelerador. Porque con una sanción de 5 segundos hubiera quedado 9º y no 10º.

Ni pelota a la telemetría

Pero hay más. Según los datos de telemetría, la velocidad promedio de Colapinto en la entrada y salida de la curva 9 fue similar a las de los Mercedes. Y más, Charles Leclerc que venía delante suyo tras sacarle una vuelta, fue más veloz que el argentino en esa curva. ¡Y no lo investigaron!

>>Leer más: Franco Colapinto clasificó mejor que su compañero en Barcelona, con los Alpine esta vez lejos

Sí investigaron por la misma presunción al ganador Lewis Hamilton, compañero de Leclerc, pero para entonces ya estaba en punta. Rápidamente la desestimaron. A Colapinto esperaron al final de la carrera y lo castigaron.

Además, la FIA no informó el documento por el cual desestimó la investigación a Hamilton. Y si hizo otro que pareció una burla. En efecto, después de la carrera le dieron 5 segundos de penalización a Antonelli, que había abandonado. Y todo porque se olvidaron de mostrarle la bandera negra y blanca tras la tercera infracción de no respetar los límites de pista (algo habitual del italiano), con la excusa que les apareció una cuarta que no habían detectado. Una sanción que debió ser en carrera y que al final de la misma no sirvió para nada. Y no afectó al líder.

El VSC que lo perjudicó de nuevo y la postura de Alpine

Y ya que de Alonso se habla, ese abandono provocó un virtual safety car y ahí no solo Hamilton ganó la carrera, sino que Gasly aprovechó para hacer su última parada y salir delante de Colapinto, algo que no hubiera podido hacer en condiciones normales. O sea, otra vez un VSC o un SC perjudicaron al argentino.

>>Leer más: Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Gasly terminó la carrera 7º y Colapinto 8º, pero pese a que no había nadie en el medio, el equipo Alpine no le ordenó restituirle la posición, ya que en la vuelta 21 el argentino debió obedecer una orden insólita de dejar pasar al francés, que aceptó a regañadientes. Su compañero fue por Hulkenberg y Lawson entonces, pero no pudo hacerles cosquillas como hasta ese giro tampoco había logrado el argentino, que lo retrasó sin dudas.

Colapinto evitó entrar en polémicas en sus declaraciones posteriores y seguramente Alpine, que viene de ganarle la batalla a la FIA por el podio de Mónaco de Gasly, no vaya por más. El argentino sumó un punto. Debieron ser los 4 del 8º puesto como mínimo después de partir 13º. El equipo y su compañero francés podían también haberle devuelto lo que le quitaron en la vuelta 21. Un 7º era claramente lo más justo, en un paso por Barcelona que fue todo injusticia para el argentino.

Noticias relacionadas
La inédita decisión de la FIA que favoreció a Pierre Gasly

La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en Mónaco

Crysencio Summerville, de Países Bajos, la lleva perseguido por el japonés Hiroki.

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

La pareja argentina no se perdió la foto junto a la pelota del Mundial en el Soccer Fans de Kansas, donde el furor por Messi se palpita.

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

La mexicana Estefany Alegria conecta en el rostro de La Princesita Bermúdez en la pelea de boxeo realizada en Orlando. 

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Ver comentarios

Las más leídas

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Lo último

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Información General

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Ovación
Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas
La Ciudad

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada