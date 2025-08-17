Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Basada en una novela, con canciones de Taylor Swift y mucho drama amoroso en forma de triángulo: la combinación que la hizo una de las series más comentadas en redes

"El verano en que me enamoré" se encuentra entre lo más visto en Amazon Prime Video

Entre los estrenos que las plataformas de streaming van lanzando en sus catálogos, siempre existen algunos títulos con los que los espectadores conectan de forma particular. En el caso de Amazon Prime Video , hace ya algunos años que los usuarios se comprometieron con una serie de amor y, actualmente, con su tercera temporada en proceso, las redes quedaron invadidas por las discusiones alrededor de su trama.

“El verano en el que me enamoré” (título original: “The Summer I Turned Pretty”) es el nombre que lleva la serie estadounidense que causa furor en redes sociales. Su primera temporada se estrenó en 2022 en Amazon Prime Video y desde entonces ha cosechado una interesante cantidad de fanáticos. Su segunda entrega llegó en 2023 y si actualmente es un tema constante de debate es por el estreno de su tercera temporada que, desde julio de este año, va lanzando un capítulo por semana.

La historia de esta serie está basada en la trilogía homónima (2009) de Jenny Han , quien es la creadora y directora ejecutiva de la serie. Su trama gira en torno a Belly Conklin, una adolescente que pasa el verano con su familia en la playa de Cousins, donde también coincide con la familia Fisher. Durante el verano de sus 16 años, Belly empieza a sentirse diferente y gran parte de ese cambio se ve reflejado en su relación con los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher, quienes se desprenden lentamente de su relación de amistad a medida que se va dibujando un triángulo amoroso.

Con una trama llena de tensiones románticas, la música de Taylor Swift acompañando las escenas más memorables, una paleta de colores veraniega y los paisajes más cautivantes , los espectadores se embarcan junto a su protagonista en un enredo amoroso lleno de escándalos y decisiones imposibles.

De qué se trata “El verano en que me enamoré” y por qué todos la están viendo

Dramas románticos en las plataformas de streaming hay de sobra, sin embargo una buena porción de espectadores parece estar 100% enfocada en “El verano en que me enamoré”. Es que en la tercera temporada, la cual se está estrenando actualmente semana a semana, se resolverá la historia de amor y eso constituye un evento que nadie se quiere perder.

Como se mencionó anteriormente, tras años de seguir el triángulo más escandaloso y cuestionable de la televisión, los espectadores conocerán la suerte de sus personajes en esta última y tercera temporada. Y, a la par que van sacando sus propias conclusiones alrededor de la trama, van compartiendo e intercambiando opiniones en redes, por lo que se generó una conversación llena de referencias a la serie de la cual nadie quiere quedar fuera.

Y en cuanto a su trama, “El verano en que me enamoré” pone como centro una de las tradiciones más reivindicadas en la literatura de ficción romántica que tiene que ver con el amor de verano en la etapa de la adolescencia. Entre la libertad y curiosidad desenfrenada que suele caracterizar a los adolescentes, junto con la vibra del verano, los efectos del calor y las desobligaciones de las vacaciones, se arma un paisaje en pantalla del cual todos querrían formar parte.

Si bien algunas críticas la han interpretado como predecible, inmadura y demasiado idealista, lo cierto es que no se trata de una serie de culto, sino más bien de una historia fácil de consumir que busca entretener a los espectadores y no más que eso. Es ideal para quienes busquen una serie para pochoclear y relajarse los fines de semana.

image Los paisajes veraniegos de "El verano en que me enamoré" son una parte fundamental de su trama

Una banda sonora de sueños: las letras de Taylor Swift en la serie

Más allá de su premisa y su producción, la serie carga con un componente que la ha convertido en una de las series más atractivas y tiene que ver con su banda sonora. Quienes ya hayan sintonizado “El verano en que me enamoré” se habrán encontrado con una voz rápidamente reconocible como lo es la de Taylor Swift.

La artista es una de las voces más veneradas y sus canciones son de las más escuchadas en las distintas plataformas. Lo cierto es que Swift tiene un ejército de “swifties” que siguen con fidelidad todo lo que tenga que ver con ella y por ende gran parte del público está conformado por fanáticos de su música que confían en la historia que sus letras acompañan.

Así, quienes disfruten del arte de Taylor Swift tienen un motivo más que considerable para acercarse a la historia de Belly. Lo cierto es que las letras de Swift también agregan peso a la narración y forman una pieza llena de drama, conflictos y pasión.

Entre las canciones de la cantante que forman parte de la serie destacan “Cruel Summer”, “Lover”, “False God”, “The Way I Loved You” (Taylor’s Version), “This Love” (Taylor’s Version), “Last Kiss” (Taylor’s Version), “Hey Stephen” (Taylor’s Version), “Invisible String”, “Sweet Nothing”, “Delicate” (Taylor’s Version), “Snow on the Beach” (ft. Lana Del Rey), “Bigger Than the Whole Sky”, “Exile” (ft. Bon Iver) y “You’re Losing Me”. A su vez, las canciones de otras bandas y artistas también forman parte de la serie.

Elenco de “El verano en que me enamoré”

El reparto principal de la serie del momento está compuesto por:

Lola Tung como Isabel “Belly”Conklin

Christopher Briney como Conrad Fisher

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher

Sean Kaufman como Steven Conklin

Jackie Chung como Laurel Park

Rachel Blanchard como Susannah Fisher

Trailer de “El verano en que me enamoré”