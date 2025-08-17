La Capital | Zoom | Amazon Prime Video

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Basada en una novela, con canciones de Taylor Swift y mucho drama amoroso en forma de triángulo: la combinación que la hizo una de las series más comentadas en redes

17 de agosto 2025 · 08:10hs
El verano en que me enamoré se encuentra entre lo más visto en Amazon Prime Video

"El verano en que me enamoré" se encuentra entre lo más visto en Amazon Prime Video

Entre los estrenos que las plataformas de streaming van lanzando en sus catálogos, siempre existen algunos títulos con los que los espectadores conectan de forma particular. En el caso de Amazon Prime Video, hace ya algunos años que los usuarios se comprometieron con una serie de amor y, actualmente, con su tercera temporada en proceso, las redes quedaron invadidas por las discusiones alrededor de su trama.

“El verano en el que me enamoré” (título original: “The Summer I Turned Pretty”) es el nombre que lleva la serie estadounidense que causa furor en redes sociales. Su primera temporada se estrenó en 2022 en Amazon Prime Video y desde entonces ha cosechado una interesante cantidad de fanáticos. Su segunda entrega llegó en 2023 y si actualmente es un tema constante de debate es por el estreno de su tercera temporada que, desde julio de este año, va lanzando un capítulo por semana.

La historia de esta serie está basada en la trilogía homónima (2009) de Jenny Han, quien es la creadora y directora ejecutiva de la serie. Su trama gira en torno a Belly Conklin, una adolescente que pasa el verano con su familia en la playa de Cousins, donde también coincide con la familia Fisher. Durante el verano de sus 16 años, Belly empieza a sentirse diferente y gran parte de ese cambio se ve reflejado en su relación con los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher, quienes se desprenden lentamente de su relación de amistad a medida que se va dibujando un triángulo amoroso.

Con una trama llena de tensiones románticas, la música de Taylor Swift acompañando las escenas más memorables, una paleta de colores veraniega y los paisajes más cautivantes, los espectadores se embarcan junto a su protagonista en un enredo amoroso lleno de escándalos y decisiones imposibles.

>>Leer más: Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

De qué se trata “El verano en que me enamoré” y por qué todos la están viendo

Dramas románticos en las plataformas de streaming hay de sobra, sin embargo una buena porción de espectadores parece estar 100% enfocada en “El verano en que me enamoré”. Es que en la tercera temporada, la cual se está estrenando actualmente semana a semana, se resolverá la historia de amor y eso constituye un evento que nadie se quiere perder.

Como se mencionó anteriormente, tras años de seguir el triángulo más escandaloso y cuestionable de la televisión, los espectadores conocerán la suerte de sus personajes en esta última y tercera temporada. Y, a la par que van sacando sus propias conclusiones alrededor de la trama, van compartiendo e intercambiando opiniones en redes, por lo que se generó una conversación llena de referencias a la serie de la cual nadie quiere quedar fuera.

Y en cuanto a su trama, “El verano en que me enamoré” pone como centro una de las tradiciones más reivindicadas en la literatura de ficción romántica que tiene que ver con el amor de verano en la etapa de la adolescencia. Entre la libertad y curiosidad desenfrenada que suele caracterizar a los adolescentes, junto con la vibra del verano, los efectos del calor y las desobligaciones de las vacaciones, se arma un paisaje en pantalla del cual todos querrían formar parte.

Si bien algunas críticas la han interpretado como predecible, inmadura y demasiado idealista, lo cierto es que no se trata de una serie de culto, sino más bien de una historia fácil de consumir que busca entretener a los espectadores y no más que eso. Es ideal para quienes busquen una serie para pochoclear y relajarse los fines de semana.

image
Los paisajes veraniegos de

Los paisajes veraniegos de "El verano en que me enamoré" son una parte fundamental de su trama

>>Leer más: Netflix: una comedia adolescente de 8 capítulos llega desde Francia

Una banda sonora de sueños: las letras de Taylor Swift en la serie

Más allá de su premisa y su producción, la serie carga con un componente que la ha convertido en una de las series más atractivas y tiene que ver con su banda sonora. Quienes ya hayan sintonizado “El verano en que me enamoré” se habrán encontrado con una voz rápidamente reconocible como lo es la de Taylor Swift.

La artista es una de las voces más veneradas y sus canciones son de las más escuchadas en las distintas plataformas. Lo cierto es que Swift tiene un ejército de “swifties” que siguen con fidelidad todo lo que tenga que ver con ella y por ende gran parte del público está conformado por fanáticos de su música que confían en la historia que sus letras acompañan.

Así, quienes disfruten del arte de Taylor Swift tienen un motivo más que considerable para acercarse a la historia de Belly. Lo cierto es que las letras de Swift también agregan peso a la narración y forman una pieza llena de drama, conflictos y pasión.

Entre las canciones de la cantante que forman parte de la serie destacan “Cruel Summer”, “Lover”, “False God”, “The Way I Loved You” (Taylor’s Version), “This Love” (Taylor’s Version), “Last Kiss” (Taylor’s Version), “Hey Stephen” (Taylor’s Version), “Invisible String”, “Sweet Nothing”, “Delicate” (Taylor’s Version), “Snow on the Beach” (ft. Lana Del Rey), “Bigger Than the Whole Sky”, “Exile” (ft. Bon Iver) y “You’re Losing Me”. A su vez, las canciones de otras bandas y artistas también forman parte de la serie.

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una comedia argentina, un drama clásico y una animación francesa

Elenco de “El verano en que me enamoré”

El reparto principal de la serie del momento está compuesto por:

  • Lola Tung como Isabel “Belly”Conklin
  • Christopher Briney como Conrad Fisher
  • Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher
  • Sean Kaufman como Steven Conklin
  • Jackie Chung como Laurel Park
  • Rachel Blanchard como Susannah Fisher

>>Leer más: Una historia de amor en Oxford arrasa en Netflix y ya hizo llorar a miles de personas

Trailer de “El verano en que me enamoré”

Embed

Noticias relacionadas
El grupo Pim Pau dará un show gratuito este domingo 17 en la ex Rural, en el marco del Festival ReDi

Pim Pau dará un show gratuito para las familias rosarinas

Tini Stoessel spoileó el final de su nueva serie Quebranto

Tini Stoessel lo volvió a hacer: reveló el final de la serie "Quebranto"

Eliana Guercio denunció haber sufrido mala praxis en un tratmaiento estético

Eliana Guercio denunció ser víctima de mala praxis: "Le deformaron la cara"

Brad Pitt protagonista de Tren bala, la película que ahora se puede ver en Netflix.

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Lo último

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Un recorrido de La Capital por la trama de baches, demoras y obras inconclusas. El abandono del gobierno federal no para de sumar víctimas y costos altísimos invisibles

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
La Ciudad

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Con los pies para adelante

Por Jorge Asís
Política

Con los pies para adelante

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre
Política

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Ovación
Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente
La Ciudad

"Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente"

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Milei defendió la nueva película de Francella porque deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres
Política

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 