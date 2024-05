Preocupación por la salud de Emilia Mernes: fue internada y tuvo que reprogramar otro show

Este viernes, después de una hora de demora, Mernes se subió al escenario del Movistar Arena para anunciar que no podría brindar su show esa noche. “No voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo”, dijo la cantante a los miles de fans que esperaban ansiosos desde hacía más de una hora.