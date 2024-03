Emilia Mernes se refirió al conflicto con una emprendedora: "No estaba al tanto de la situación"

La artista afirmó que "jamás se metería con el laburo de nadie". A pesar de la aclaración, las redes sociales no la perdonaron.

Recapitulando: el conflicto comenzó cuando un emprendimiento de San Miguel, provincia de Buenos Aires, recibió una intimación por parte de los abogados de la cantante de "Exclusive.mp3", quienes le solicitaron que deje de vender cualquier producto relacionado a la artista. Our Freedom Store, el pequeño negocio, vende merchandasing no oficial de varios artistas pop, como Taylor Swift, Louis Tomilson, Duki y la banda 5 Seconds of Summer -además de artículos de Emilia Mernes-.