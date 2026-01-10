Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

El Canalla de Jorge Almirón sale por primera vez al ruedo, pensando en el debut en el torneo Apertura del 24 de enero ante Belgrano en el Gigante

Central comienza su extenso calendario de 2026 con un amistoso en Arroyo Seco.

La pelota comienza a rodar en 2026 para Central . Este domingo, desde las 9, el predio de Arroyo Seco será testigo de los primeros minutos como entrenador de Jorge Almirón, aunque sea en un amistoso, cuando los de Arroyito enfrenten a Villa Dálmine .

En principio, se jugarían dos partidos de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25. No se conocen detalles de cuáles serán las alineaciones ni tampoco si habrá un equipo titular y otro suplente, o un mix de jugadores.

La jornada se desarrollará a puertas cerradas y toda la información de lo acontecido será brindada por el departamento de prensa del club.

Será el primer enfrentamiento amistoso en toda la historia . Aunque ya se vieron las caras hace más de 40 años en forma oficial: fue en 1985, cuando los Canallas estaban en la Primera B, la segunda división del fútbol argentino.

El primer cotejo se jugó en Campana el 29 de junio de 1985 y Central se impuso 2 a 1. Rubén Rojas anotó los dos goles del equipo conducido por Pedro Marchetta.

Mientras que el segundo partido se jugó en dos partes. El 2 de noviembre de 1985 Central, ganó 2 a 1 (José Serriezuela de penal y Palma) y se suspendió a los 84’ por invasión para festejar el ascenso. Continuó el 19 de noviembre y Villa Dálmine lo empató.

El equipo de Pedro Marchetta salió a la cancha con Jorge Fossati; Juan Carlos Ghielmetti, Jorge Balbis, José Serrizuela y Julio Omar Pedernera (84' Hugo Galloni en la continuación); Palma (72' Víctor Wolhein), Adelquis Cornaglia y Raúl Chaparro; Pedro Argota, Rubén Rojas y Claudio Scalise.