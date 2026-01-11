Wingfoil: un rosarino es campeón nacional de un deporte que es furor y podría ser olímpico en 2032

¿Volar por el agua es posible? Con el Wingfoil l sí. Las alas están incluidas, sólo se necesita viento, una inyección de elevadas dosis de adrenalina y ganas de libertad absoluta. El amor por la náutica evolucionó a través de una disciplina imperdible. Ariel Arrastia viene de consagrarse campeón argentino en 2025 en la categoría Wingfoil Race.

Fueron cinco fechas de alto voltaje y pura velocidad. La consagración llegó en diciembre en Puerto Madryn. Siendo guardavidas en la isla Vladimir conoció el kitesurf y unos años después se enamoró del wingfoil.

No se necesita mucho para incursionar. A diferencia de otros deportes náuticos, el wing es más económico. “Donde haya un poco de viento y profundidad, es suficiente para arrancar”, cuenta el wingfoiler de Rowing. Una historia que tuvo su primer fascículo en 2007, final feliz en 2025, con una secuela pronta a escribirse.

—¿Cómo comenzó tu historia con los deportes náuticos?

—Siempre fui fanático del río. Empecé trabajando de guardavidas en la isla Vladimir, donde estuve seis años. En el 2007 hice un curso de kitesurf ahí mismo y me volvió loco. Me fascinó completamente. Después incursioné con unos amigos en el kitefoil. Ni bien sale el wingfoil, me traje una vela, que fue una de las primeras que llegó a Argentina, porque prácticamente no existía la disciplina en el país. No había nadie que nos enseñara pero al tener cierta noción nos pudimos desarrollar. En 2019 me metí de lleno con el wingfoil, vendí todas las velas que tenía del kite y ya no hubo vuelta atrás. Yo salgo desde club Rowing y navego mucho en el Banquito San Andrés. Lo bueno del wing a diferencia del kite es que podés salir desde cualquier lado. Donde haya un poco de viento y profundidad es suficiente para salir. Con el kite por ahí necesitás más condiciones, sobre todo espacio.

—Y en pocos años ya sos campeón argentino de wingfoil. ¿Cómo fue ese camino?

—En 2022 empecé a competir en Buenos Aires, en el Río de La Plata. Me fui metiendo cada vez más en el calendario, en las regatas, hasta el año pasado que me consagré en el Campeonato Argentino de Wingfoil Race. Es una categoría con 5 fechas durante la temporada, las cuales dan puntos, igual que en las regatas de veleros (el que menos puntos acumula, gana). La primera fecha fue en Mar del Plata, donde gané. Después en abril fue en Potrerillos (Mendoza), que terminé 5. La tercera fecha gané en Paraná, en septiembre. La cuarta jornada fue en San Isidro, que llegué tercero, y el año lo cerré con un 2 puesto en Puerto Madryn. El ránking final me consagró campeón nacional.

La pasión por el Wingfoil

—¿Qué te enamoró del wingfoil?

—El wing te da mucha libertad para navegar sobre el foil. El foil es un ala que va sumergida bajo la tabla. Vas volando sobre la quilla (base de la embarcación), te da una sensación de libertad impresionante, no se escucha nada, es un silencio absoluto. Es lo que me sigue atrapando. Acá en Rosario sopla el viento a 7 u 8 nudos, hasta 12, ya con eso podés salir y tener un grado de deslizamiento y libertad sobre el agua que es espectacular.

—¿Qué diferencia a esta disciplina de otras?

—El wingfoil es una mezcla entre el windsurf y el kitesurf. El wing es una vela inflable que tenés en la mano y no está sujetada a la tabla como en el windsurf. La tabla también es más chica y tiene el foil (el ala) debajo que es lo que te permite sobrevolar el agua. El wing llegó para quedarse y cada vez hay más gente que lo practica porque es medianamente accesible y se puede desarrollar en cualquier espejo de agua. Es un deporte que creció tanto que es casi un hecho que el Comité Olímpico Internacional lo va a incluir al wingfoil como deporte olímpico en Brisbane 2032.

—En 2025 fuiste campeón nacional, ¿qué objetivo de superación te planteaste para el 2026?

—Mantenerme en los primeros puestos. Eso te lleva al Sudamericano de Brasil y al que habrá en Buenos Aires. Es el gran objetivo que me planteé para este año.