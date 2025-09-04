La Capital | Zoom | Polémica

Polémica: el tráiler de la nueva "Cumbres Borrascosas" llega como thriller erótico

Se dieron a conocer las primeras imágenes de una adaptación del clásico de la literatura, y generó debate en redes por el tono narrativo

4 de septiembre 2025 · 13:05hs
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la polémica adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la polémica adaptación cinematográfica de "Cumbres Borrascosas"

“Cumbres Borrascosas” es un clásico de la literatura. Única novela de la inglesa Emily Brontë, desde su publicación a mediados del siglo XIX, sumó miles de lectores apasionados, infinidad de análisis especializados y una gran cantidad de adaptaciones a otros lenguajes narrativos. Este miércoles, se lanzó el tráiler de una versión cinematográfica, dirigida por Emerald Fennell, y generó polémica.

La película, que tiene su estreno pautado para el 13 de febrero de 2026 (anticipando el Día de los Enamorados), está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi (de “Euphoria”), en los roles de Catherine y Heathcliff respectivamente. En el adelanto, además de cierto despliegue visual interesante, se ve una dinámica de thriller erótico, marcada por la tensión y el deseo entre los personajes al estilo “Cincuenta sombras de Grey”.

Además, se suceden planos sugerentes donde todo parece tener connotación sexual: manos amasando pan, dedos en bocas, tiras que ajustan corsets propios de la época, y látigos.

Otro dato para nada menor es que la música que acompaña el tráiler es la canción “Everything is Romantic” de Charli XCX, la artista británica conocida por su hiperpop moderno. Según confirmó ella misma, la cantante compuso temas originales para la película.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Teaser Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Polémica por todos lados

Inmediatamente, el avance generó polémica y críticas en redes. La observación más recurrente fue comparar el tráiler con “Cincuenta sombras de Grey”, la famosa saga erótica que no destacaba particularmente por su calidad narrativa (ni por su representación de las prácticas BDSM). Por supuesto, traducir las complejidades y sutilezas que propone la obra original a este tono más chato y banal suscitó enojo entre los fanáticos de la novela.

Como si fuera poco, este jueves aparecieron las primeras piezas de cartelería pública de la película. En uno de los banners gigantes que se pudo ver en Londres, se aprecia a Robbie arrastrándose sobre una suerte de cama de piel con venas y la frase “Volveme loca”.

El debate en torno a esta adaptación comenzó en realidad hace varios meses, cuando se filtraron las imágenes del elenco. Por un lado, se cuestionó la elección de Margot Robbie (que viene de hacer “Barbie”), dado que en el libro se describe a Catherine como morocha.

image (42)

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

Sobre todo, se criticó el casting de Jacob Elordi como Heathcliff. Un punto central de la trama de la novela es que este personaje es un “outsider”, un “foráneo”. Si bien Brontë nunca lo describe racialmente, otros personajes le dicen que es un “gitano de piel oscura”, por lo que se supone que parte de su marginalidad tiene que ver con su color de piel o su pertenencia étnica. Elordi, por su parte, es un hombre blanco.

Para sumar (o más bien restar) puntos, incluso se cuestionó que en el tráiler se ve a Catherine usando un vestido de novia blanco, una tradición que históricamente comenzó bastante después de la época en la que transcurre la historia.

Todas estas decisiones hicieron que muchas personas aseguren que, fiel al cine de Fennell, en esta adaptación se priorice lo estético por sobre lo narrativo e incluso lo histórico. En este sentido, muchos apuntaron que la película convierte a “Cumbres Borrascosas” en una mezcla entre “Cincuenta sombras de Grey” y “Bridgerton”, la exitosa serie de época producida por Shonda Rhimes.

Emerald Fennell y el "rage bait" como estrategia de marketing

Emerald Fennell dio que hablar por primera vez en 2020 con su ópera prima "Promising Young Woman", protagonizada por Carey Mulligan. Todavía con cierto impulso de la cuarta ola feminista, la película contaba la historia de una mujer que se vengaba de quienes habían abusado sexualmente de su mejor amiga, y de los abusadores en general. -

El filme tenía algunas ideas interesantes pero también algunos trazos demasiado gruesos en su afán por abordar una temática compleja. Sin embargo, le valió a la debutante el premio Bafta (el más importante del cine británico) y el Óscar a Mejor Guion Original.

A pesar de las críticas o los puntos flojos, se perfilaba como una realizadora a la cual prestarle atención. Hasta que en 2023 se estrenó "Saltburn", con Jacob Elordi, Barry Keoghan y gran elenco. En esta segunda película, Fennell fue a fondo con su ambición estética, generando muchos planos bonitos, sobre todos vinculados a la opulencia decadente. Una idea con potencial que hacía agua en un guion sin sentido. El filme generó bastante conversación a su alrededor y hasta sumó algunos

Embed - SALTBURN Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] Prime Video

>> Leer más: Una obra teatro basada en los cuentos de Mariana Enríquez

Con este precedente, cuando se supo que la directora iba a adaptar "Cumbres Borrascosas", los fanáticos de la novela encendieron las alarmas. Cuando se conocieron las imágenes del elenco, se confirmaron algunas sospechas o temores de que Fennell utilizara el universo estético gótico de la historia para desarrollar una narrativa propia.

Algunos comentaron que la propuesta de la realizadora, según lo que dejó ver el tráiler, podría ser interesante, si no llevara el título o pretendiera ser una adaptación de la icónica novela. Otros alertaron que todo se trata de una campaña de marketing motorizada por el "rage bait", es decir, carnada de indignación. Esto ocurre cuando algunos artistas o productores saben que algo va a molestar a cierta parte del público, y lo hacen adrede para generar polémica y que esa misma polémica sirva como publicidad gratuita de la película. Algo de esa índole se le adjudicó también al caso nacional de "Homo Argentum".

 Otro ejemplo de esto es que, ante las primeras respuestas negativas, la directora de casting Kharmel Cochrane defendió sus elecciones para los roles protagónicos asegurando que se trata de una adaptación, una "reinvención audaz" de la historia y que por lo tanto no hay necesidad de trasladar exactamente todas las características de los personajes, y que "Cumbres Borrascosas" es "sólo un libro".

"Sin dudas algunos fanáticos de la literatura inglesa no van a estar contentos. Esperen a ver el diseño porque les va a resultar todavía más chocante. Y puede que haya o no algún collar de perro", aseguró. Esto último hace referencia a la prenda erótica utilizada para prácticas BDSM.

Noticias relacionadas
Una participante de La Voz Argentina interpretó un arrisgado tema de Celine Dion.

El team Miranda! brilló en "La Voz Argentina": una balada de Celine Dion puso de pie al jurado

El Cosquín Rock anunció la grilla completa para su próxima edición

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

La película pasó por los cines en 2022 y llegó a Netflix en septiembre de 2025

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

El conjuro 4: Últimos ritos, uno de los estrenos más esperados, ya desembarcó en las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: franquicia de terror, drama argentino y comedia extranjera

Ver comentarios

Las más leídas

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Lo último

Newells y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Las obras se encuentran en ejecución, en el marco de los 300 años de la ciudad, y forman parte de un plan de restauración integral del histórico edificio
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad
La Ciudad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María
ovacion

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Policiales
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático