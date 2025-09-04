La Capital | Zoom | Contraviento

Cuarteto Aureus en Contraviento, clásicos del rock y pop entre cuerdas

El cuarteto llega al centro cultural de Rodríguez 721 para su “Playlist entre cuerdas”, un espectáculo sonoro único.

4 de septiembre 2025 · 16:38hs
Cuarteto Aureus en Contraviento

Cuarteto Aureus en Contraviento

El Centro Cultural Contraviento presenta al cuarteto de cuerdas Aureus que interpretará diferentes clásicos de la música de distintos géneros como el rock y el pop. “Playlist entre cuerdas”, un espectáculo sonoro único.

El sábado 6 de septiembre se presentará en una noche de doble función el Cuarteto Aureus en el salón auditorio del espacio cultural ubicado en Rodríguez 721. El primer show será a las 20:30 y el segundo será a las 22:00. Entradas limitadas disponibles en: entradasccc.com.ar

Contraviento entre cuerdas

El Cuarteto Aureus nació hace más de 8 años entre un grupo de amigos de la Facultad de Música, con la idea de hacer vibrar las notas escritas en el pentagrama que estudiaban.

Sus integrantes son: Paolo Ferrara en violoncello y arreglos, Lucas Soria en viola, Nicolás Toneatto y Agustina Capovilla en violines.

>>> Contraviento: la Rosario de Santoro, monstruos nocturnos y caballos

Contraviento invita a vivir un concierto único, con un repertorio que abarca desde emblemáticas canciones del rock y el pop nacional e internacional, hasta las más destacadas bandas sonoras del cine y las sofisticadas armonías del jazz y tango.

Canciones que dejaron huella en la historia de la música, que te hará vibrar de emoción con el profundo sonido de las cuerdas, creando una atmósfera envolvente que cautivará tus sentidos. Estará abierto Contraviento Bar para el concierto o luego.

Por Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

Por Nicolás Maggi

Por Guillermo Ferretti
Por Luis Castro
