Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El ministro de Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni dijo que hubo "requisa de mochilas" pero no cacheos. Calificó de "perfecta" la actuación en la institución de Lejarzar al 5400.

La Escuela "Madres de Plaza de Mayo", donde se realizó el operativo policial en busca de un arma de fuego.

“La Policía ha actuado perfectamente y respaldamos todo lo hecho ”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sobre el procedimiento policial realizado el viernes pasado en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 514 “Madres de Plaza de Mayo” . Se trató operativo en el que participaron unos 30 policías y que se trató de una requisa en las mochilas de los alumnos tras una denuncia por la presencia de un arma de fuego en el lugar.

La escuela está ubicada en Lejarza al 5400, en barrio Triángulo, zona sudoeste de Rosario , y el despliegue policial causó malestar en la comunidad educativa porque los uniformados ingresaron al establecimiento sin orden judicial donde había alumnos y alumnas, todos menores de edad, en una requisa que al final dio resultados negativos en cuanto al hallazgo de armas de ningún tipo.

En una conferencia realizada este jueves al término del acto de entre de cinco minubuses para la Policía de Investigaciones , el máximo responsable del área Seguridad fue consultado sobre el accionar de los uniformados en la escuela “Madres de Plaza de Mayo” y defendió lo actuado por la Policía.

“Se actuó en el lugar tras un llamado al 911 por una supuesta presencia de arma o agresiones y amenazas. La policía entró y dialogó con los directivos y con los docentes de cada aula. Entonces, se procedió hacer una requisa de pertenencias, no corporal. Aclaro eso , porque algunos actores políticos han dicho que hubo cacheo de armas. Nada que ver. Fue una requisa de mochilas. Se les pidió (a los chicos) que exhiban los bolsos en presencia del personal directivo y de los profesores”.

Cococcioni señaló que esa revisión de pertenencias “es la mínima precaución que se puede tomar para garantizar la seguridad de todos dentro de la escuela. He visto reacciones de tipo gremial por ésto, pero cuando ocurre una tragedia o un hecho de violencia en una escuela no vendrá el gremio a garantizar la seguridad. Eso lo debe garantizar el gobierno. Fue una medida razonable. No entendemos cómo puede ser cuestionada”, subrayó.

Cuando fue consultado sobre si la cantidad de policías, alrededor de 30, que ingresaron a la escuela no era desmesurada, teniendo en cuenta que había solo alumnos, docentes y personal de la escuela, el ministro consideró que en un procedimiento de esas características “pudieron ir 30 o 40 efectivos; irán los que tienen que ir porque en un procedimiento masivo tienen que ir tropas de refuerzo”.

Y agregó: “Yo lo planteo así: cuánto menos policías se envíen, más demorará el procedimiento. Preferimos un procedimiento ágil y que termine lo más rápido posible para que los chicos sigan aprendiendo, que es lo que deberían hacer en la escuela, y no que esté la Policía instalada allí todo el día. Se envió a los policías que estaban disponibles y en lo que a nosotros respecta la policía actuó perfectamente y respaldamos absolutamente todo lo hecho”, subrayó.