Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Cristian Mercatante fue agredido mientras realizaba la cobertura del evento. También hubo peleas entre manifestantes y tiraron piedras al auto que trasladaba al presidente

4 de septiembre 2025 · 10:09hs
El periodista Cristian Mercatante fue agredido en el cierre de campaña de Milei en la localidad de Moreno

El periodista Cristian Mercatante fue agredido en el cierre de campaña de Milei en la localidad de Moreno

Este miércoles, Javier Milei cerró la campaña en la provincia de Buenos Aires con un acto partidario en la localidad de Moreno. La jornada terminó con problemas: manifestantes que se congregaban en el Club Atlético Villa Ángela protagonizaron un enfrentamiento y un periodista recibió un botellazo en la cabeza. Al final del evento, tiraron incluso piedras contra el auto que trasladaba al presidente.

Quien fue agredido fue el periodista Cristian Mercatante, exparticipante del reality "El Bar", productor de Kuarzo y actual cronista de "Desayuno Americano", ciclo de America TV. En el momento del ataque, Mercante se encontraba realizando un móvil en vivo para el programa que conduce Pamela David: recibió un golpe en la cabeza. Fue el impacto de una botella de vidrio abierta, que lo hizo sangrar bastante.

Antes de recibir el golpe, el cronista estaba intentando entrevistar a un grupo de hombres encapuchados, justo antes que el presidente ingrese al lugar por el medio del público: "Me pegó una botella. Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y voló una botella", declaró Cristian Mercatante en comunicación con la prensa, tras recibir el botellazo.

"Fui a preguntarles (a los hombres encapuchados) si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y sentí el golpe. No sé quién fue. No puedo echar culpas. Estoy bien", cerró el periodista en diálogo con los medios de comunicación presentes, mientras seguía con el rostro ensangrentado.

>> Leer más: Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Milei le pidió a la gente que vaya a votar y defendió a Karina

Además de los diferentes incidentes que se registraron en el acto en Moreno este miércoles, como el enfrentamiento físico entre militantes, la agresión a un notero y las piedras al auto que trasladaba al mandatario, Javier Milei dio algunas predicciones de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre: le pidió a la gente que vaya a votar y aseguró que los resultados de los comicios se definirán con un "empate técnico".

"Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, expresó Javier Milei, hablándole a los 10 mil simpatizantes que dieron el presente en el club Villa Ángela.

Además, el presidente dio un pronóstico para las elecciones de este domingo: "Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos de acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal".

>> Leer más: Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Para finalizar su discurso, Milei defendió a su hermana Karina Milei, quien también es la Secretaria General de Presidencia: "En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta".

