Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Cristian Mercatante fue agredido mientras realizaba la cobertura del evento. También hubo peleas entre manifestantes y tiraron piedras al auto que trasladaba al presidente

Este miércoles, Javier Milei cerró la campaña en la provincia de Buenos Aires con un acto partidario en la localidad de Moreno . La jornada terminó con problemas: manifestantes que se congregaban en el Club Atlético Villa Ángela protagonizaron un enfrentamiento y un periodista recibió un botellazo en la cabeza. Al final del evento, tiraron incluso piedras contra el auto que trasladaba al presidente.

Quien fue agredido fue el periodista Cristian Mercatante , exparticipante del reality "El Bar", productor de Kuarzo y actual cronista de "Desayuno Americano" , ciclo de America TV. En el momento del ataque, Mercante se encontraba realizando un móvil en vivo para el programa que conduce Pamela David: recibió un golpe en la cabeza. Fue el impacto de una botella de vidrio abierta, que lo hizo sangrar bastante.

Antes de recibir el golpe, el cronista estaba intentando entrevistar a un grupo de hombres encapuchados, justo antes que el presidente ingrese al lugar por el medio del público : "Me pegó una botella. Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y voló una botella" , declaró Cristian Mercatante en comunicación con la prensa, tras recibir el botellazo.

"Fui a preguntarles (a los hombres encapuchados) si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y sentí el golpe. No sé quién fue. No puedo echar culpas. Estoy bien" , cerró el periodista en diálogo con los medios de comunicación presentes, mientras seguía con el rostro ensangrentado.

Milei le pidió a la gente que vaya a votar y defendió a Karina

Además de los diferentes incidentes que se registraron en el acto en Moreno este miércoles, como el enfrentamiento físico entre militantes, la agresión a un notero y las piedras al auto que trasladaba al mandatario, Javier Milei dio algunas predicciones de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre: le pidió a la gente que vaya a votar y aseguró que los resultados de los comicios se definirán con un "empate técnico".

"Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, expresó Javier Milei, hablándole a los 10 mil simpatizantes que dieron el presente en el club Villa Ángela.

Además, el presidente dio un pronóstico para las elecciones de este domingo: "Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos de acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal".

Para finalizar su discurso, Milei defendió a su hermana Karina Milei, quien también es la Secretaria General de Presidencia: "En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta".