Segunda Edición del Social Running Humano 5 de septiembre 2025 · 00:00hs

Juan Pablo di Marco, Gerardo Bonsegundo, Mariano di Marco y Alejo Sassani

Se vivió una nueva jornada de actividad física, comunidad y energía positiva con la segunda edición del Social Running Humano. Más de 100 corredores se sumaron a la experiencia, eligiendo entre 3K y 5k, en un evento abierto a todo público.

La propuesta combinó movimiento y encuentro social, reafirmando la idea de que el deporte puede ser mucho más que rendimiento: un espacio para compartir, conectarse y disfrutar. Los participantes recibieron un kit con productos saludables y café que acompañaron la experiencia.

Con esta segunda edición, Humano consolida una iniciativa que ya se perfila como un clásico en la ciudad, uniendo a la comunidad en torno al deporte, la salud y la buena energía de los domingos. 03Gym Humano 24-08-25 Mica Peralta y Paula Rabinovich 04Gym Humano 24-08-25 Facundo Venturutti, Agustina Bustos y Romina Mangiaterra 05Gym Humano 24-08-25 Juan Cruz Vázquez y José Castellano 06Gym Humano 24-08-25 Roció Pijuán, Morena Cardoso, Antonella Graziani y Antonella Rampoldi 07Gym Humano 24-08-25 Gerardo Bonsegundo, Fabricio Palazzi, Germán Villán, Tobías Cortella 08Gym Humano 24-08-25 Guillermina Casañas, Victoria Arcari, Alejo Sassani y Belén Mecchia 09Gym Humano 24-08-25 Cristian Serqueira, Betiana Bonino, Guillermina Casañas, Valeria Gorini y Francisca Martín 10Gym Humano 24-08-25 Ana Sol Isaurralde y Mara Santinelli 11Gym Humano 24-08-25 Anabela Mattalia y Valeria Caruso 12Gym Humano 24-08-25 Victoria Arcaro, Ramiro Pellegrini y Camila Franz