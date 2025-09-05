Se vivió una nueva jornada de actividad física, comunidad y energía positiva con la segunda edición del Social Running Humano. Más de 100 corredores se sumaron a la experiencia, eligiendo entre 3K y 5k, en un evento abierto a todo público.
La propuesta combinó movimiento y encuentro social, reafirmando la idea de que el deporte puede ser mucho más que rendimiento: un espacio para compartir, conectarse y disfrutar. Los participantes recibieron un kit con productos saludables y café que acompañaron la experiencia.
Con esta segunda edición, Humano consolida una iniciativa que ya se perfila como un clásico en la ciudad, uniendo a la comunidad en torno al deporte, la salud y la buena energía de los domingos.