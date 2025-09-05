La Capital | Es Social

5 de septiembre 2025 · 00:00hs
 Juan Pablo di Marco

 Juan Pablo di Marco, Gerardo Bonsegundo, Mariano di Marco y Alejo Sassani

Se vivió una nueva jornada de actividad física, comunidad y energía positiva con la segunda edición del Social Running Humano. Más de 100 corredores se sumaron a la experiencia, eligiendo entre 3K y 5k, en un evento abierto a todo público.

La propuesta combinó movimiento y encuentro social, reafirmando la idea de que el deporte puede ser mucho más que rendimiento: un espacio para compartir, conectarse y disfrutar. Los participantes recibieron un kit con productos saludables y café que acompañaron la experiencia.

Con esta segunda edición, Humano consolida una iniciativa que ya se perfila como un clásico en la ciudad, uniendo a la comunidad en torno al deporte, la salud y la buena energía de los domingos.

Mica Peralta y Paula Rabinovich

Facundo Venturutti, Agustina Bustos y Romina Mangiaterra

Juan Cruz Vázquez y José Castellano

Roció Pijuán, Morena Cardoso, Antonella Graziani y Antonella Rampoldi

Gerardo Bonsegundo, Fabricio Palazzi, Germán Villán, Tobías Cortella

Guillermina Casañas, Victoria Arcari, Alejo Sassani y Belén Mecchia

Cristian Serqueira, Betiana Bonino, Guillermina Casañas, Valeria Gorini y Francisca Martín

Ana Sol Isaurralde y Mara Santinelli

Anabela Mattalia y Valeria Caruso

Victoria Arcaro, Ramiro Pellegrini y Camila Franz

