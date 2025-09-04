La Capital | La Ciudad | Juegos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Sábado y domingo se celebra Cultura en Juego en el Galpón 11 y el CEC, un evento para conocer, probar y aprender a jugar de manera gratuita. Habrá salas de escape

Nicolás Maggi

Nicolás Maggi

4 de septiembre 2025 · 06:30hs
Se trata de un encuentro donde se pueden conocer, probar y aprender a jugar juegos de mesa, rol y cartas de manera gratuita. 

El próximo fin de semana Rosario celebrará un gran encuentro de juegos de mesa. Se trata de la edición 2025 de Cultura en Juego, un encuentro donde se pueden conocer, probar y aprender a jugar juego de mesa, rol y cartas de manera gratuita. Como novedad, también habrá salas de escape.

El encuentro se llevará adelante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre desde las 14 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná), con entrada libre. Es organizado por Club de Juegos Rosario, que representa a una comunidad de clubes con diferentes propuestas lúdicas, y apoyado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, y el Ministerio de Cultura de la provincia.

"Creo que es un evento que viene creciendo año a año. Este año sumamos también el espacio del CEC. Hay cada vez más propuestas de juegos de mesa de distinto tipo, y sumamos las salas de escape, que es un tipo de juego que si bien ya tiene algunos años, está haciendo mucho furor y es algo que cada vez la gente se engancha más", contó Franco Tóffoli, uno de los miembros del club.

>>Leer más: El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Para todo público

El evento convoca a todo público, tanto a quienes ya son aficionados como a quienes se quieran acercar por primera vez al mundo lúdico. Para tal fin, voluntarios capacitados estarán a cargo de enseñar, guiar y acompañar a los participantes, garantizando que personas de todas las edades y niveles de experiencia puedan sumarse y disfrutar de la propuesta.

El Club de Juegos Rosario estará presente con su ludoteca con más de 200 títulos modernos, Eurogames, Party Games y familiares, entre otros. También estarán los clásicos de siempre: Go, Ajedrez, Backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo de la mano de los clubes locales que promueven estos juegos tradicionales.

"Creo que lo más destacado es que es un evento para jugar. Generalmente están más centrados en comprar. Y si bien va a haber tiendas especializadas donde se podrán comprar juegos que en otros lugares son difíciles de conseguir, es un encuentro para divertirse, con voluntarios explicando, con la posibilidad de probar juegos y una ludoteca para todas las edades y gustos para jugar con amigos, familia o incluso con desconocidos", dijo Tóffoli.

También participarán la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y otras entidades educativas con propuestas lúdicas desarrolladas por docentes mostrando cómo los juegos pueden ser una poderosa herramienta en el aula.

>>Leer más: Juegos de mesa en auge: el impacto de una marca rosarina en el mercado argentino

Cultura, rol y cartas

Los juegos de rol proponen aventuras narrativas para quienes quieran imaginar, crear personajes y vivir historias. Clubes como Sierpes del Sur, La Estación de Rol, El Culto, Punto Rol, The Dungeon Rol Club, Lumen y Xuxuy Rol guiarán partidas pensadas tanto para principiantes como para jugadores con experiencia. Además, habrá un taller de pintura de miniaturas para dar vida a los héroes antes de llevarlos al campo de batalla.

El espacio de juegos de cartas coleccionables incluirá Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Keyforge, Pokémon, Digimon y One Piece con torneos, demos y la participación de tiendas como Kanpai y Circunloquio. También se podrá disfrutar los Wargames y miniaturas con escenarios de fantasía, historia o ciencia ficción, gracias a la presencia de Rosario Wargames, Heroclix Rosario y Rapsodia Lúdica.

"Para los interesados, va a haber un sector de prototipos. Ahí podés probar los juegos que se están desarrollando, y hacerle devoluciones a los diseñadores. Está bueno cuando uno participa del testeo en un proceso de creación, y después el juego se publica, porque sentís que formaste parte. También es un espacio para los que tienen alguna inquietud de cómo es crear un juego. Y van a estar las principales editoriales argentinas que publican juegos de mesa", añadió el fundador de Club de Juegos.

En esta edición se suman nuevas experiencias: tres escape rooms invitan a jugar con el cuerpo, la mente y el ingenio en carreras contra el tiempo. Durante ambas jornadas habrá sorteos y rifas con premios para que quienes participen puedan llevarse algunos de los juegos que conocieron durante el evento. Por otro lado, editoriales y tiendas especializadas de todo el país presentarán las últimas novedades y ofrecerán juegos para todos los gustos y bolsillos.

Lucas Ameriso

