La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la serie española de tres capítulos ideal para el fin de semana

Su formato ágil y efectivo la convierte en la opción ideal para maratonear y está entre lo más visto de la plataforma

4 de septiembre 2025 · 15:47hs
Dos tumbas se ubica en los primeros puestos del ranking de Netflix

"Dos tumbas" se ubica en los primeros puestos del ranking de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming por excelencia, sigue con los estrenos y le dio la bienvenida a una miniserie española que ya se ubicó entre lo más visto de su catálogo. Esta producción con tan solo tres capítulos es la opción ideal para disfrutar en el fin de semana. Su trama a puro crimen, tensión, misterio y suspenso y su formato ágil y efectivo, la convierten en un inevitable para maratones.

“La desaparición de dos chicas en un pueblito andaluz lleva a una abuela a aliarse con el jefe de una banda criminal local para descubrir la verdad y clamar venganza”, reza la sinopsis de “Dos Tumbas”, la nueva miniserie que llega desde el país europeo a Netflix.

“Dos tumbas" es una miniserie basada en hechos reales. Se trata de la historia de Isabel, una abuela que lucha por encontrar a su nieta, Veronica, que se encuentra hace dos años desaparecida. Los espectadores no tardarán en querer descubrir la intrigante trama que atraviesa la desaparición, plagada de drama, mentiras y venganza.

>>Leer más: Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

De qué se trata "Dos Tumbas"

La serie sigue a su protagonista Isabel, una mujer que no está dispuesta a aceptar que la desaparición de su nieta quede impune.

Dos años atrás, Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, desaparecieron en su tranquilo pueblo costero. Si bien, las autoridades dieron por cerrado el caso ante la falta de pruebas y sospechosos, Isabel, la abuela de una de las adolescentes, no pretende conformarse con la indiferencia oficial.

image

Es así como, la mujer decide iniciar una investigación por su propia cuenta, siguiendo pistas que otros ignoraron y, en el camino, enfrentándose a secretos que muchos preferirían mantener ocultos.

A medida que se adentra en la investigación, Isabel descubre conexiones y peligros inesperados. Lo que comienza como una búsqueda desesperada de respuestas se transforma en un camino de venganza, donde cada descubrimiento la acerca al oscuro desenlace de aquella noche.

>>Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El elenco de “Dos tumbas”

El reparto de “Dos tumbas” se compone de reconocidos actores y actrices que los espectadores seguramente ya han visto en otras producciones del país hispanohablante. Algunos de los nombres que componen el elenco son:

  • Kiti Mánver, conocida por su trabajo en “Velvet” y “Dos hermanas”, interpreta a Isabel.
  • Álvaro Morte, quien interpretó el rol protagonista en el éxito “La Casa de Papel”, le da vida Rafael.
  • Hovik Keuchkerian, reconocido por su interpretación en “La Casa de Papel” , interpreta al investigador que ayuda a Isabel en su búsqueda.

Entre los personajes secundarios, se destacan los papeles de:

  • Nadia Vilaplana.
  • Zoe Arnao.
  • Nonna Cardoner.
  • Carlos Scholz.

El tráiler de "Dos tumbas"

Embed

Noticias relacionadas
Los códigos ocultos de Netflix que desbloquean películas y series

Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series

Películas recomendadas de Netflix para ver en días de lluvia 

Películas para pasar el día de lluvia: el top 5 para disfrutar en Netflix

Bon appetit, majestad e sla nueva serie coreana que la rompe en Netlix

La nueva serie coreana de Netflix combina cocina, romance y viajes en el tiempo

Dos tumbas es una de las nuevas y prometedoras miniseries de Netflix

Netflix: 3 miniseries nuevas para disfrutar en un fin de semana lluvioso

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Lo último

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
La Ciudad

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Ovación
Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
OVACIÓN

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Policiales
Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa