Netflix: la serie española de tres capítulos ideal para el fin de semana

Su formato ágil y efectivo la convierte en la opción ideal para maratonear y está entre lo más visto de la plataforma

"Dos tumbas" se ubica en los primeros puestos del ranking de Netflix

Netflix , la plataforma de streaming por excelencia, sigue con los estrenos y le dio la bienvenida a una miniserie española que ya se ubicó entre lo más visto de su catálogo. Esta producción con tan solo tres capítulos es la opción ideal para disfrutar en el fin de semana. Su trama a puro crimen, tensión, misterio y suspenso y su formato ágil y efectivo, la convierten en un inevitable para maratones.

“La desaparición de dos chicas en un pueblito andaluz lleva a una abuela a aliarse con el jefe de una banda criminal local para descubrir la verdad y clamar venganza”, reza la sinopsis de “Dos Tumbas”, la nueva miniserie que llega desde el país europeo a Netflix.

“Dos tumbas" es una miniserie basada en hechos reales. Se trata de la historia de Isabel, una abuela que lucha por encontrar a su nieta, Veronica, que se encuentra hace dos años desaparecida. Los espectadores no tardarán en querer descubrir la intrigante trama que atraviesa la desaparición, plagada de drama, mentiras y venganza.

De qué se trata "Dos Tumbas"

La serie sigue a su protagonista Isabel, una mujer que no está dispuesta a aceptar que la desaparición de su nieta quede impune.

Dos años atrás, Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, desaparecieron en su tranquilo pueblo costero. Si bien, las autoridades dieron por cerrado el caso ante la falta de pruebas y sospechosos, Isabel, la abuela de una de las adolescentes, no pretende conformarse con la indiferencia oficial.

Es así como, la mujer decide iniciar una investigación por su propia cuenta, siguiendo pistas que otros ignoraron y, en el camino, enfrentándose a secretos que muchos preferirían mantener ocultos.

A medida que se adentra en la investigación, Isabel descubre conexiones y peligros inesperados. Lo que comienza como una búsqueda desesperada de respuestas se transforma en un camino de venganza, donde cada descubrimiento la acerca al oscuro desenlace de aquella noche.

El elenco de “Dos tumbas”

El reparto de “Dos tumbas” se compone de reconocidos actores y actrices que los espectadores seguramente ya han visto en otras producciones del país hispanohablante. Algunos de los nombres que componen el elenco son:

Kiti Mánver , conocida por su trabajo en “Velvet” y “Dos hermanas”, interpreta a Isabel.

, conocida por su trabajo en “Velvet” y “Dos hermanas”, interpreta a Isabel. Álvaro Morte , quien interpretó el rol protagonista en el éxito “La Casa de Papel”, le da vida Rafael.

, quien interpretó el rol protagonista en el éxito “La Casa de Papel”, le da vida Rafael. Hovik Keuchkerian, reconocido por su interpretación en “La Casa de Papel” , interpreta al investigador que ayuda a Isabel en su búsqueda.

Entre los personajes secundarios, se destacan los papeles de:

Nadia Vilaplana.

Zoe Arnao.

Nonna Cardoner.

Carlos Scholz.

