Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

La obra realizada por un equipo interdisciplinario se presenta este viernes a las 17 en el bar cultural de la UNR, Maipú 1065

El libro del equipo especializado en infancias se presenta en el bar cultural de la UNR.

Este viernes se presentará en Rosario el libro " Giro Afectivo: entornos protectores de la niñez y la adolescencia ", una obra que se propone una reflexión colectiva "desde una mirada sensible, crítica y comunitaria". El evento será a las 17 en el bar cultural de la UNR, Maipú 1065.

"Reflexionar sobre el adultocentrismo, el patriarcado y la pobreza infantil para propiciar y construir entornos protectores de la niñez y la adolescencia a gran escala es adentrarnos en la dimensión histórica y social del tiempo y espacio que habitamos y en la violencia estructural sostenida a lo largo del tiempo sobre estos pilares", expresan en el texto.

La presentación del libro contará con la participación de referentes en la temática, como Rubén Chababo y Chiqui González, docente, exministra de Innovación y Cultura provincial y reconocida por su trayectoria en políticas para las infancias .

Giro Afectivo es un equipo interdisciplinario especializado en niñez, adolescencia y derechos , integrado por Analía Colombo, Cecilia Nieto, Yamila Frison y Esteban Goicoechea.

Este libro, que lleva el nombre del colectivo Giro Afectivo, es "una invitación a cocrear una sociedad menos adultocéntrica, donde la palabra, la escucha y la imaginación se entrelazan para construir nuevas formas de cuidado, presencia y comunidad".

"En este nuevo texto —destacaron desde Giro Afectivo— queremos acercar una propuesta que nos movilice a provocar ese movimiento necesario para poner fin a la violencia contra las infancias y adolescencias. A dar colectivamente ese giro epistémico, simbólico, político, social y cultural, para poder respondernos: ¿qué podemos hacer para cambiar lo que pasa y hacer que pasen otras cosas?".