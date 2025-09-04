La Capital | La Ciudad | casamiento

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El programa se retoma este viernes e incluirá hasta diciembre lugares emblemáticos de la ciudad elegidos con la votación de vecinos. Los sitios, mes por mes

4 de septiembre 2025 · 06:30hs
Unos de los lugares es el parque de las Colectividades

Unos de los lugares es el parque de las Colectividades, frente al cartel que dice Rosario.

Con una ceremonia colectiva en el pasaje Matilde Luetich, este viernes regresa el programa “Casate con tu ciudad como testigo”, mediante el que la Municipalidad y el gobierno provincial habilitan espacios públicos emblemáticos de la ciudad para que los rosarinos puedan celebrar sus casamientos civiles. Pero este reinicio tendrá un condimento especial: una de las parejas participantes será la del intendente Pablo Javkin y su novia Luisina Fruci.

La propuesta, que se inició a partir de un convenio de cooperación firmado en febrero de 2024, permitió que los propios habitantes de la ciudad eligieran mediante votación participativa los lugares donde realizar las ceremonias.

De este modo, más de 120 parejas ya contrajeron matrimonio en escenarios únicos de la ciudad como el cartel Rosario en el parque de las Colectividades, el Rosedal del parque Independencia, el pasaje Luetich, y la Glorieta del parque Alem, además de espacios históricos como el Salón Blanco de Gobernación y Plataforma Lavardén.

>> Leer más: Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

“Este programa es una oportunidad de vivir un casamiento inolvidable, pero también un símbolo de cómo Rosario recupera sus espacios públicos y los vuelve escenarios de encuentro y convivencia, en una ciudad que está recuperando la paz gracias al trabajo conjunto con el gobierno provincial”, destacó Carolina Labayru, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana. Y resaltó: “Recuperar los espacios públicos es también recuperar la paz en Rosario”.

Una agenda que sigue creciendo   

La edición 2025 del programa ya tiene fechas confirmadas: 5 de septiembre, pasaje Matilde Luetich; 19 de septiembre, Rosedal del parque Independencia; 24 de octubre, plaza Santos Dumont; 28 de noviembre, pasaje Juramento (ya a esa altura remodelado); 12 de diciembre, Glorieta del parque Alem.

En relación al espíritu de la iniciativa, Labayru señaló: “Cada ceremonia es un acto de amor, pero también un acto de apropiación ciudadana. Casarse en el Rosedal, frente al río o en nuestras plazas es la mejor muestra de que Rosario se pone de pie, que volvemos a habitar nuestros lugares con tranquilidad y orgullo”.

Quienes opten por casarse en espacios públicos deben solicitar turno de manera presencial en el Registro Civil más cercano a su domicilio o en los centros municipales de distrito que cuenten con oficina del Registro Civil. Es requisito que ambos contrayentes gestionen el turno con anticipación.

Las ceremonias se realizan los días viernes en dos turnos: de 9 a 12 y de 14 a 17.

Noticias relacionadas
taylor swift deja de ser soltera: anuncio su casamiento con travis kelce

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

Se trata de un encuentro donde se pueden conocer, probar y aprender a jugar juegos de mesa, rol y cartas de manera gratuita. 

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

el tiempo en rosario: un jueves frio, con una maxima que no superaria los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Trabajadores en Ovidio Lagos y Juan Canals

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

El desborde sigue anegando barrios y asentamientos. La ruta 9 permanece cortada, y hay unos 25 evacuados en el parque Sarmiento y otros 50 autoevacuados. 
Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

Por Lucas Ameriso

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Ovación
El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

Por Hernán Cabrera
Ovación

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Policiales
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

La Ciudad
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 