Pese a su enfermedad, Céline Dion hizo una inesperada aparición en los Grammy

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta el control de los músculos, lo que llevó a que Céline Dion se aparte de la escena pública por un tiempo. No obstante, este domingo la legendaria cantante hizo un notable esfuerzo para participar de la velada de los premios Grammy. La artista llegó al escenario del estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles y fue ovacionada y vitoreada por el público. La icónica artista entregó el galardón al Álbum del Año a Taylor Swift por su disco “Midnights”.

taylor celine dion.jpg Céline Dion y Taylor Swift juntas en el backstage de los premios Grammy

Dion subió al escenario y los aplausos del público fueron instantáneos. “Gracias a todos”, expresó emocionada la cantante de "My heart will go on" y agregó: “Los amo también. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo en serio desde mi corazón”. Luego, la canadiense le entregó el premio a Taylor Swift. Es la cuarta vez consecutiva que la artista oriunda de Tenesse gana el galardón en esta categoría.

Cuando Swift subió a recibir el premio se mostró eufórica, y no prestó particular atención a la leyenda que le estaba entregando el premio. No hubo abrazo ni palabras de agradecimiento para Céline Dion por parte de Taylor, lo que fue muy criticado en redes sociales. Sin embargo, luego circularon fotos de ambas cantantes en el backstage. En las imágenes se las veía juntas y abrazadas.