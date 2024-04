Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre su relación con Lali Espósito: "Está feliz"

En el programa "Patria y Familia" , que conducen Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Guido Süller y Anita Espósito , la hermana de Lali, Rosemblat confesó estar súper enamorado de la artista y admitió que no le incomoda que lo identifiquen como "No me molesta para nada, lamentablemente lo que más interés despierta es lo que tiene que ver con la vida privada" , señaló.

"Hacer públicas las parejas favorece más al contenido que a las parejas y a mí lo que más me interesa es la pareja", siguió el streamer, y reflexionó: "Habiendo tanta gente que la ama a ella (Lali) tan profundamente es lógico que le interese saber que está feliz y contenta y el amor forma parte de la felicidad, cuando uno está enamorado es feliz".

"A mí me interesa más la pareja que el contenido”, dijo el conductor del canal de streaming Gelatina, quien se hizo conocido por su apoyo al kirchnerismo, y confesó: "No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz. Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, es una piba de barrio”.

El romance entre Lali y Rosemblat sacudió a la prensa del corazón. Todo comenzó en España cuando la cantante estaba grabando un programa de televisión y que fue ella dio el primer paso. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Me sorprendí”, contó.

Quién es Pedro Rosemblat

Pedro Rosemblat tiene 34 años y se destacó como animador, periodista y creador de contenidos. En marzo 2012, ganó trascendencia en Twitter (X) y Facebook a partir de la creación de El Pibe Trosko, personaje con el que expresó sus picantes opiniones políticas, sobre todo sobre los partidos de izquierda, desde la parodia y el humor. En 2013 eidtó el libro "Patria o suerte, venceremos", bajo ese seudónimo.

Luego fue convocado por Roberto Navarro para su programa "El destape" que se emitía por C5N. Allí Rosemblat interpretaba a El Cadete, un personaje que le permitió profundizar su ironía política en tiempos en que era presidente Mauricio Macri. Esa participación televisiva le permitió a realizar espectáculos en teatros y a encabezar varios proyectos radiales y hacer su entrada triunfal en la FM Futurock.

Pedro Rosemblat.png Pedro Rosemblat tiene 34 años y hace más de una década que se mueve entre las redes sociales y los medios de comunicación.

En marzo de 2022, inició su propio proyecto de streaming luego de hacer sus primeras experiencias como youtuber. El canal fue bautizado como Gelatina y el programa "Tres estrellas", con las participaciones de Ivana Szerman y Marcos Aramburu, se convirtió en un contenido muy popular en redes sociales, pero fue “La fábrica de jingles” –segmento en el que oyentes del programa enviaban canciones conocidas con letra modificada-, lo bendijo con el éxito.

Los termas, cargados de ironía, se mofaban de las campañas políticas y de los dirigentes y sus fragmentos circularon en TikTok e Instagram, volviéndose viral en pleno período electoral. Eso impulsó a Rosemblat a presentarse –junto a Ofelia Fernández- como precandidato a Jefe de Gobierno porteño por el espacio que lideraba Juan Grabois en Unión por la Patria.