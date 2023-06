Paul McCartney aclaró que "nada fue creado artificialmente" en la última canción de The Beatles El bajista y cantante de la legendaria banda salió al cruce de algunas versiones que surgieron acerca del lanzamiento de "Now and Them", el tema de John Lennon que será presentado este año. 23 de junio 2023 · 09:39hs

Tras el revuelo que produjo el anuncio de Paul McCartney de que estaban preparando el lanzamiento de la canción "Now and Them", presentada como la última composición de The Beatles, utilizando una vieja grabación de John Lennon y la ayuda de Inteligencia Artificial (AI), el músico salió a aclarar desde sus redes sociales que nada de lo que será utilizado en la canción "ha sido creado artificialmente".

"Parece que hay muchas conjeturas por ahí. No puedo decir demasiado en esta etapa, pero para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos jugamos en ello. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años", explicó McCartney al salir a responder lo que definió como "algo de confusión y especulación".

La semana pasada, el emblemático músico de 81años había anunciado que este año lanzarán una canción grabada por Lennon en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en 1980 con ayuda de inteligencia artificial. La maqueta del tema, titulado "Now and Them" se incluía entre otras grabaciones del músico en un casete etiquetado "Para Paul", recuperado por su viuda, Yoko Ono.

John Lennon - Now And Then (2023 Remaster)

El anuncio produjo cierto revuelo en redes sociales donde muchos usuarios cuestionaron los límites del uso de la tecnología. En ese marco, McCartney explicó: "Teníamos la voz de John y un piano y la Inteligencia permitió separar ambas cosas. Luego podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente". Por último, celebró la "respuesta tan emocionante a nuestro próximo proyecto de los Beatles" que aún no tiene fecha de lanzamiento.